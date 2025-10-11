 Aller au contenu principal
Découverte exceptionnelle dans l'Hérault: un crocodile du Jurassique quasi-complet
information fournie par AFP 11/10/2025 à 10:43

Stéphane Fouché, responsable des collections de paléontologie du musée de Lodève dans l'Hérault, et Camille Auclair, restauratrice et paléontologue pour la société Kraniata, au chevet d’un squelette de crocodile du Jurassique, le 10 octobre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le squelette quasi-complet d’un fossile de crocodile, datant de la période du Jurassique il y a 180 millions d’années a été dévoilé vendredi au grand public au musée de Lodève dans l'Hérault.

Une découverte "exceptionnelle", a expliqué à l’AFP Stéphane Fouché, responsable des collections de paléontologie du musée de Lodève: "C’est la première fois en France qu’on trouve un squelette de crocodile de cette qualité aussi bien conservé".

Le fossile est long de cinq mètres, large de plus de deux. Ses pointes dorsales, sa colonne vertébrale, ses pattes, son long rostre – bouche très allongée – garni de dents sont encore bien visibles.

Des morceaux du fossile de crocodile, datant du Jurassique il y a 180 millions d’années, retrouvé dans la région de Montpellier, au musée de Lodève dans l'Hérault, le 10 ctobre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Il a été apporté au musée par un promeneur, curieux, qui l'avait trouvé par hasard à quelques dizaines de kilomètres de Montpellier, dans l’arrière-pays.

"Ce monsieur ouvre une boîte en carton et nous montre, dedans, 11 vertèbres. Sur le coup, je ne savais pas de quel animal il s’agissait", confie Stéphane Fouché qui raconte s’être ensuite rendu sur les lieux et avoir contacté des chercheurs.

"L'érosion avait fait le travail pour nous, les fossiles étaient là, il n'y avait plus qu'à les ramasser".

Les fouilles ont été menées pendant quatre ans dans le Lodévois - "l’un des territoires géologiques les plus riches de France", selon Stéphane Fouché, sous la direction scientifique de Jérémy Martin, chercheur au CNRS, avec l’aide de l’association Paléorhodania et du groupe archéologique lodévois.

Reconstitution d'un fossile de crocodile datant du Jurassique, retrouvé dans le région de Montpellier, au musée de Lodève dans l'Hérault, le 10 ctobre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

La fossile était "recouvert d’une grosse couche de sédiments", explique Camille Auclair, restauratrice et paléontologue pour la société Kraniata. "On a retiré des petits morceaux petit à petit et à la fin, par sablage, avec des grains de différentes densités, on est venus retirer la fine pellicule de sédiments qui restait, pour vraiment rendre le fossile parfaitement lisible et faire ressortir tous les petits détails".

Ce crocodile de l'ère des dinosaures vivait en partie dans l’eau et en surface. Si sa dentition montre une adaptation à un mode d'alimentation très piscivore, l’espèce n’a pas encore été officiellement identifiée, des analyses scientifiques devant encore être menées, notamment en analysant le crâne "encore rattaché au reste du corps par les cervicales".

Le squelette reconstitué d'un fossile de crocodile datant du Jurassique retrouvé dans le région de Montpellier, au musée de Lodève dans l'Hérault, le 10 ctobre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

"Ce crâne est particulièrement intéressant et important car c'est lui qui doit déterminer à quelle espèce il appartient", détaille Camille Auclair. "Potentiellement, cela peut être une nouvelle espèce. C'est ça que les scientifiques devront déterminer".

Au musée de Lodève, ce fossile s’insère dans une collection déjà riche de pièces prélevées, pour la majorité localement, et qui témoignent de 540 millions d’années de l’histoire de la Terre.

