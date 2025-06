Déclaration d’impôts : ces 5 erreurs à éviter dans la précipitation

En France, on aime procrastiner. Y compris quand il s'agit d'effectuer sa déclaration de revenus. Selon la Direction générale des finances publiques (DGFIP), entre 15 et 17 % des contribuables attendent la dernière semaine, selon leur zone de résidence, pour se mettre dans les clous de l'administration fiscale.

Jeudi 5 juin, à 23 h 59, les derniers départements (du 55 à ceux d'outre-mer) devront avoir rempli leur déclaration. Mais le faire au dernier moment, c'est prendre le risque de la précipitation. Et de faire des erreurs qui auraient pu être facilement évitées.

Cette nouveauté, depuis 2020, fait le bonheur de nombre de contribuables. Pour faciliter leur tâche, de plus en plus d'informations sont directement préremplies par le fisc sur la déclaration de revenus. Toutefois, l'erreur est humaine et l'administration peut toujours se tromper. Il convient donc de vérifier l'exactitude des montants concernés. Déclaration d'impôts : attention, cette année le calendrier est chambouléPar exemple, il est de bon aloi de vérifier la case 1AJ, qui concerne les « traitements et salaires connus ». Pour cela, il suffit de comparer son montant à celui qui figure sur la dernière fiche de paie de 2024. Les cases 1AS ou 1BS, qui concernent les retraites, doivent également faire l'objet d'une attention particulière de la part des contribuables.

La