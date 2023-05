Déchets du bâtiment : quatre nouvelles filières du recyclage ont démarré

( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Le secteur génère 42 millions de tonnes par an de déchets, soit l'équivalent de la totalité des déchets ménagers, selon le ministère de la Transition écologique.

Lundi 1er mai, trois ans après la loi Agec contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, quatre nouvelles filières de recyclage des déchets du bâtiment ont démarré.

Ces quatre éco-organismes, qui vont piloter la collecte, le tri, et le recyclage sont connus depuis plusieurs mois. Ecominero se charge des déchets minéraux inertes (pierre, béton, gravats..). Ecomaison (ex-Ecomobilier), où figurent notamment les enseignes Castorama et M. Bricolage, s'occupe de matériaux, avec un tropisme pour meubles, literie, jouets, outils. Valdelia est plutôt centré sur les équipements et mobiliers de bureaux ou de bâtiments professionnels. Valobat, monté par des groupes comme Saint-Gobain, Scheider Electric, Legrand ou Nexans, couvre toutes les catégories des déchets du bâtiment.

Il y avait urgence. Le secteur génère 42 millions de tonnes par an de déchets, soit l'équivalent de la totalité des déchets ménagers, selon le ministère de la Transition écologique. Après la loi Agec du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, le démarrage d'une filière dite à responsabilité élargie des producteurs (REP) était prévu pour le 1er janvier 2022. Reportée d'un an au 1er janvier 2023, l'application de la loi a subi un nouveau report fin 2022, jusqu'au 1er mai, sous la pression des industriels et de la flambée des prix des matériaux.

Une "éco-contribution"

Car si la collecte est gratuite pour particuliers et artisans du bâtiment dans des points d'apport spécialement prévus, elle est financée par une "éco-contribution" versée dès lundi par les "metteurs en marché", fabricants et importateurs de ciment, tuyaux, laine de verre ou sanitaires.. Comme c'est le cas pour les emballages des déchets ménagers, via l'organisme Citeo par exemple.

"Les contrats sont signés avec les principaux metteurs en marché et les premiers points de collecte sont ouverts, le tout avec une montée en puissance d'ici la fin de l'année" a indiqué dimanche Emmanuel Beaurepaire de Valdelia à l'AFP.

Ecominero a indiqué vendredi être en train de déployer d'ici au 1er juillet "plus de 1.000 points de reprises de déchets minéraux". Et 3.000 déchetteries publiques devraient aussi être incluses dans le dispositif, après la signature d'un accord avec la société Ocab, dont la création a été annoncée en mars au Journal officiel pour harmoniser les consignes de tri, et faire respecter les équilibres des volumes de déchets repris entre les 4 organismes.