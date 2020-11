Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de Pierre Simonet, l'un des derniers Compagnons de la Libération, à l'âge de 99 ans Reuters • 06/11/2020 à 07:09









(Reuters) - Pierre Simonet, qui était l'un des trois derniers Compagnons de la Libération, est décédé jeudi à l'âge de 99 ans, a annoncé l'Elysée, saluant la disparition d'un "héros". "Il avait beau refuser ce titre (de héros), il en possédait tous les attributs - le courage, la force morale, le sens du devoir", a déclaré la présidence française dans un communiqué. Simonet était "l'un des trois derniers Compagnons de la Libération, l'une des dernières voix qui pouvait raconter à la première personne l'épopée de la France libre", a-t-elle souligné. "Le Président de la République salue la vie de cet homme animé du souffle de la liberté qui, par-delà les risques et les frontières, fût toujours guidé par son immense amour de la France". (Rédaction de Paris)

