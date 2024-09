Décès de Michel Soufflet, premier géant français des céréales

Michel Soufflet à Nogent-sur-Seine, le 6 février 2018. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Son nom se confondait avec son empire: Michel Soufflet, qui a construit le premier géant français du négoce de grains, est décédé dimanche à 94 ans, a-t-on appris lundi auprès du groupe InviVo, qui avait racheté Soufflet en 2021.

En 60 ans, les Soufflet père et fils ont fait d'un petit commerce de grains de l'Aube l'un des premiers malteurs mondiaux et l'un des principaux meuniers-boulangers français, avec près de 7.000 collaborateurs dans 19 pays, de la semence au fournil.

Avant de devenir "le roi du grain", Michel Soufflet avait tracé son sillon dans son Aube natale: il reprend le petit commerce familial de céréales en 1957, à la mort de son père.

"J'étais chauffeur, j'étais l'homme à tout faire, j'étais le bouche-trou, on n'était pas beaucoup à l'époque, on était sept", avait raconté Michel Soufflet à l'AFP en 2018.

Très vite, il cherche à améliorer la récolte. A l'époque, se souvenait-il, "les paysans mettaient le grain dans des sacs, les sacs dans des voitures avec des chevaux et ils ramenaient ça à la ferme. Je me suis rendu compte que si on donnait un moyen de transporter la récolte de manière plus économique, ça devait nous permettre de gagner des clients".

Il achète alors son premier camion benne, capable de collecter au pied de la moissonneuse-batteuse, et crée un service d'enlèvement et de transport des grains, du champ au silo, jusqu'à Rouen - premier port d'exportation de céréales.

Rapidement, Soufflet construit son premier silo, sa première malterie, s'agrandit. Dans les années 80, l'entreprise familiale figure déjà parmi les premiers exportateurs français de céréales et ouvre des filiales en Europe de l'Ouest, puis à la fin des années 1990 à l'Est, en Russie, au Kazakhstan ou en Ukraine.

Pourtant farouchement attaché à son indépendance, Michel Soufflet décide avec son fils, Jean-Michel - à la tête du groupe depuis 2001 -, faute de successeur, de chercher un repreneur : ils choisissent de s'allier à l'union de coopératives agricoles InVivo, privilégiant "une solution franco-française".

Cette alliance va faire d'InVivo un géant européen: son chiffre d'affaires, de 12,4 milliards d'euros en 2022-23, a plus que doublé depuis le rachat de Soufflet fin 2021.

InVivo emploie 14.500 salariés, est devenu leader mondial du malt et est actif dans le courtage de grains, la vente de produits pour les agriculteurs, l'agroalimentaire ou encore la distribution avec les magasins Jardiland, Gamm Vert ou le réseau de boulangeries artisanales Louise.