 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décès de la primatologue Jane Goodall à l'âge de 91 ans
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 21:28

Décès de la primatologue Jane Goodall à l'âge de 91 ans

Décès de la primatologue Jane Goodall à l'âge de 91 ans

par Susan Heavey

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, également connue pour son engagement en faveur de la défense de l'environnement, est morte mercredi à l'âge de 91 ans, a annoncé l'institut qu'elle avait fondé.

L'Institut Jane Goodall a fait savoir sur les réseaux sociaux que la scientifique était décédée de mort naturelle.

"Les découvertes faites par le docteur Goodall en tant qu'éthologue ont révolutionné la science, et elle était un infatigable défenseur de la protection et de la restauration de la nature", indique l'institut.

Jane Goodall avait entamé en 1960 dans la région de Gombe, sur les rives du lac Tanganyika, dans l'ouest de la Tanzanie, l'étude comportementale qui a révolutionné les connaissances sur les chimpanzés.

Elle a créé en 1977 l'Institut Jane Goodall pour gérer en Afrique des centres d'accueil de chimpanzés sauvés du braconnage. La mission de l'organisation s'est depuis étendue à l'échelle mondiale.

(version française Camille Raynaud)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 22:20

    Paix à son âme

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street en hausse, soutenue par la Fed
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:43 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs se montrant également optimistes quant à l'indépendance politique de l'institution. Le Dow Jones (+0,09% à ... Lire la suite

  • Des manifestants malgaches à Antsiranana brandissent le drapeau national et une banderole appelant le président Andry Rajoelina à partir, à Antananarivo le 1er octobre 2025 ( AFP / FITA )
    Madagascar: réunion au palais présidentiel après sept jours de manifestations
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:30 

    De nouvelles manifestations de la jeunesse malgache se sont déroulées mercredi dans plusieurs villes de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de rassemblements et un appel désormais à la grève générale. Mercredi ... Lire la suite

  • Un panneau annonce la fermeture aux visiteurs du Capitole de Washington en raison de la paralysie budgétaire, le 1er octobre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Le Congrès américain dans l'impasse budgétaire au premier jour du "shutdown"
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:14 

    Républicains et démocrates américains ont affiché leurs divisions mercredi au premier jour d'une paralysie budgétaire qui gèle une partie de l'administration fédérale et dont la durée apparaît incertaine au vu de l'impasse politique actuelle. Plusieurs centaines ... Lire la suite

  • Navire de la flottille pour Gaza, au mouillage le 26 septembre 2025 au sud de la Crète ( AFP / Eleftherios ELIS )
    La Marine israélienne a intercepté la flottille pour Gaza selon les organisateurs
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:08 

    Les forces navales israéliennes ont intercepté mercredi la flottille qui s'approchait de la bande de Gaza, ont indiqué les organisateurs après que Israël a sommé les dizaines de bateaux de changer de cap. En France, le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot a affirmé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank