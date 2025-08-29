 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décès de l'ancien ministre Olivier Stirn
information fournie par AFP 29/08/2025 à 10:01

L'ancien ministre Olivier Stirn à Paris le 6 février 2008 ( POOL / CHARLES PLATIAU )

L'ancien ministre Olivier Stirn à Paris le 6 février 2008 ( POOL / CHARLES PLATIAU )

L'ancien ministre Olivier Stirn est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille dans un avis publié dans le Figaro vendredi.

Entre 1973 et 1990, M. Stirn a été membre de plusieurs gouvernements de droite et de gauche, notamment comme secrétaire d'Etat aux Dom-Tom dans le gouvernement de Jacques Chirac, après avoir commencé sa carrière dans le parti gaulliste UDR.

A l'été 1990, il avait dû présenter sa démission comme ministre délégué au Tourisme dans le gouvernement de Michel Rocard après avoir organisé un colloque en payant des figurants pour remplir la salle. Cette affaire avait mis un terme à sa carrière politique.

Il avait été également maire de Vire (Calvados) de 1971 à 1989.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank