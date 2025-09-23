Décès de Claudia Cardinale à l'âge de 87 ans - médias

Claudia Cardinale, icône glamour du cinéma italien d'après-guerre, est décédée à l'âge de 87 ans, ont rapporté mardi l'AFP et d'autres médias français.
L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma qui avait tourné avec les plus grands, est décédée mardi à l'âge de 87 ans en région parisienne. Elle est décédée "auprès de ses enfants" à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé dans
Emmanuel Macron a mis mardi Donald Trump au défi de stopper la guerre à Gaza s'il veut décrocher le prix Nobel de la paix, avant un échange à l'ONU qui a permis aux deux dirigeants d'afficher leurs désaccords sur la Palestine mais aussi quelques convergences.
Elle a subjugué Visconti et Fellini, envoûté Delon, Belmondo et Mastroianni: incarnation de la beauté italienne, Claudia Cardinale, décédée mardi à l'âge de 87 ans, a illuminé de sa présence solaire plus de 150 films dont les monuments "Le Guépard" et "Huit et
La Cour des comptes en France s'inquiète des perspectives financières de l'énergéticien public EDF, appelant à "une répartition claire de l'effort financier" entre Etat, EDF et clients, dans un rapport adressé à la commission des finances de l'Assemblée nationale
