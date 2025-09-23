 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Décès de Claudia Cardinale à l'âge de 87 ans - médias
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 23:46

Claudia Cardinale, icône glamour du cinéma italien d'après-guerre, est décédée à l'âge de 87 ans, ont rapporté mardi l'AFP et d'autres médias français.

(Keith Weir et Alvise Armellini)

  L'actrice Claudia Cardinale, le 14 octobre 2009 à Lyon ( AFP / PHILIPPE MERLE )
    L'actrice Claudia Cardinale est décédée à l'âge de 87 ans
    information fournie par AFP 23.09.2025 23:36 

    L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma qui avait tourné avec les plus grands, est décédée mardi à l'âge de 87 ans en région parisienne. Elle est décédée "auprès de ses enfants" à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé dans ...

  Emmanuel Macron et Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 23 décembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Macron met Trump au défi de stopper la guerre à Gaza pour décrocher le Nobel
    information fournie par AFP 23.09.2025 23:35 

    Emmanuel Macron a mis mardi Donald Trump au défi de stopper la guerre à Gaza s'il veut décrocher le prix Nobel de la paix, avant un échange à l'ONU qui a permis aux deux dirigeants d'afficher leurs désaccords sur la Palestine mais aussi quelques convergences. "Il ...

  Photo prise le 17 mars 1987 à Paris de l'actrice italienne Claudia Cardinale, lors de la présentation du film « La Storia » du réalisateur italien Luigi Comencini ( AFP / GEORGES BENDRIHEM )
    Claudia, l'actrice Cardinale
    information fournie par AFP 23.09.2025 23:18 

    Elle a subjugué Visconti et Fellini, envoûté Delon, Belmondo et Mastroianni: incarnation de la beauté italienne, Claudia Cardinale, décédée mardi à l'âge de 87 ans, a illuminé de sa présence solaire plus de 150 films dont les monuments "Le Guépard" et "Huit et ...

  La Cour des comptes en France inquiète de la santé financière d'EDF ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    La Cour des comptes en France inquiète de la santé financière d'EDF
    information fournie par AFP 23.09.2025 22:51 

    La Cour des comptes en France s'inquiète des perspectives financières de l'énergéticien public EDF, appelant à "une répartition claire de l'effort financier" entre Etat, EDF et clients, dans un rapport adressé à la commission des finances de l'Assemblée nationale ...

