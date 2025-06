Décès d'Uriah Rennie, premier arbitre noir de l'histoire de la Premier League

Uriah Rennie, premier arbitre noir à avoir dirigé un match de Premier League, est décédé à l’âge de 65 ans après avoir longtemps lutté contre une maladie neurologique rare. Il avait dirigé plus de 300 matchs de haut niveau entre 1997 et 2008, dont 175 dans l’élite britannique. Il fut même arbitre officiel de la FIFA entre 2000 et 2004. La Sheffield & Hallamshire County FA (dont il fut président) et le club de Sheffield United lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

