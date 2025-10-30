Début de la rencontre entre Trump et Xi en Corée du Sud

(Actualisé avec déclarations supplémentaires)

Le président américain Donald Trump rencontre jeudi matin en Corée du Sud son homologue chinois Xi Jinping pour une réunion très attendue devant porter essentiellement sur le commerce, avec la perspective d'une trêve dans la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Organisée sur une base militaire sud-coréenne à Busan, ville portuaire du sud du pays, cette réunion est la première entre les deux dirigeants depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir en janvier dernier. Le président américain boucle en Corée du Sud une tournée régionale de cinq jours.

"Nous allons avoir une réunion fructueuse, je n'ai aucun doute", a déclaré Donald Trump devant les journalistes au moment d'une poignée de mains avec Xi Jinping, qu'il a décrit comme un "négociateur très coriace".

"Nous pourrions signer un accord commercial aujourd'hui", a ajouté le président américain, son homologue chinois restant impassible devant la presse.

Donald Trump et Xi Jinping ont ensuite pris place face-à-face autour d'une table, respectivement entourés d'un nombre restreint de représentants de haut rang.

"Il est normal pour les deux principales économies mondiales d'avoir des frictions de temps à autre", a déclaré le président chinois, via un traducteur.

"Nos équipes économiques et commerciales sont parvenues il y a quelques jours à un consensus basique pour répondre à nos préoccupations majeures respectives et ont effectué des progrès encourageants (...)", a-t-il ajouté. "Je suis prêt à continuer de travailler avec vous pour bâtir une fondation solide aux relations sino-américaines".

Par ailleurs, Donald Trump n'a pas répondu à la question d'un journaliste l'interrogeant sur la reprise des essais des armes nucléaires américaines que le chef de la Maison blanche a dit quelques instants plus tôt, via son réseau social Truth, avoir demandé "immédiatement" au Pentagone.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Busan, avec Joe Cash et Liz Lee à Pékin; version française Jean Terzian)