De Zerbi allume l’Italie et s’extasie sur le PSG

La folle soirée de Munich fait encore des émules.

Dans le podcast Supernova, Roberto De Zerbi s’est confié sur sa première saison à Marseille , le Vélodrome ou encore les rumeurs qui l’ont un temps lié à l’Inter… Pas mal de sujets, mais aussi celui de la dernière finale de Ligue des champions, qui a logiquement fait parler dans le pays d’origine du coach marseillais. Si Paris s’est imposé avec la manière, c’est surtout le score qui a choqué et mis l’Italie à genoux (ou en liesse pour tous ceux qui souhaitaient la défaite interiste). Et alors que les résultats et les tumultes de la sélection nationale n’aident pas vraiment à remonter le moral des fans de foot italiens, De Zerbi a mis le foot transalpin face à ses responsabilités et ses négligences , tout en appuyant sur les qualités des Parisiens.…

JF pour SOFOOT.com