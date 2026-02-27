De parrain à ennemi, le Pakistan en "guerre ouverte" contre les taliban afghans

Le Pakistan a été pendant des décennies le principal allié des taliban afghans, favorisant leur organisation au début des années 1990 avec la volonté de gagner en "profondeur stratégique" face à l'Inde, son rival régional.

Leurs relations se sont récemment détériorées au point que le ministre pakistanais de la Défense a déclaré vendredi son pays en "guerre ouverte" contre les taliban afghans après le lancement d'une campagne de bombardements aériens contre plusieurs villes d'Afghanistan et de combats au sol le long de la frontière.

POURQUOI LES RELATIONS SE SONT-ELLES DÉGRADÉES ?

Le Pakistan s'est félicité du retour au pouvoir des taliban en 2021 après le retrait américain d'Afghanistan, le Premier ministre pakistanais de l'époque, Imran Khan, affirmant que les Afghans avaient "brisé les chaînes de l'esclavage".

Les autorités pakistanaises ont toutefois rapidement observé que les taliban n'étaient pas aussi coopératifs qu'elles l'espéraient.

Selon Islamabad, la direction du mouvement Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et nombre de ses combattants sont installés en Afghanistan et le pays sert aussi de refuge à des rebelles armés prônant l'indépendance de la province pakistanaise du Baloutchistan.

L'activité de ces mouvements n'a cessé de s'intensifier depuis 2022, TTP et rebelles baloutches multipliant les attaques, selon l'organisme indépendant d'observation des conflits Armed Conflict Location & Event Data.

L'Afghanistan dément avec constance autoriser des groupes armés à lancer des attaques au Pakistan depuis son territoire.

Les taliban afghans accusent pour leur part le Pakistan d'héberger des combattants du groupe Etat islamique, organisation ennemie, ce qu'Islamabad réfute.

Côté pakistanais, on déclare que le fragile cessez-le-feu conclu à l'issue de précédents affrontements en octobre 2025 n'a pas tenu en raison de la persistance des attaques au Pakistan à partir de l'Afghanistan. Depuis cette trêve, des accrochages réguliers ont entravé les déplacements et les échanges le long de la frontière montagneuse entre les deux pays.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS DES DERNIERS COMBATS ?

A la veille du déclenchement des frappes pakistanaises en Afghanistan le week-end dernier, des sources sécuritaires pakistanaises disaient disposer de "preuves irréfutables" sur la responsabilité d'insurgés basés en Afghanistan dans une récente vague d'attaques et d'attentats suicide contre l'armée et la police pakistanaises.

Ces mêmes sources listaient sept attaques ou projets d'attaques menées depuis fin 2024 en lien avec l'Afghanistan.

Une attaque la semaine dernière ayant fait 13 morts dont 11 membres des forces de sécurité et deux civils dans le district de Bajaur a été commise par un Afghan, selon des sources sécuritaires pakistanaises. Cette attaque a été revendiquée par le TTP.

QUI SONT LES TALIBAN PAKISTANAIS ?

Le TTP a été créé en 2007 par plusieurs mouvances actives dans le nord-ouest du Pakistan. Ses membres sont communément désignés comme des taliban pakistanais.

Le TTP a attaqué des marchés, des mosquées, des aéroports, des casernes militaires, des commissariats de police et a étendu son influence essentiellement près de la frontière afghane mais aussi plus en profondeur en territoire pakistanais, notamment dans la vallée de Swat. Le mouvement est aussi responsable de l'attaque subie en 2012 par Malala Yousafzai, alors adolescente, qui milite pour la scolarisation des jeunes filles et recevra le prix Nobel de la paix deux ans plus tard.

Le TTP a aussi combattu aux côtés des taliban afghans contre les forces de la coalition américaine en Afghanistan et a abrité des combattants afghans au Pakistan.

Le Pakistan a lancé plusieurs opérations militaires contre le TTP sur son propre sol mais avec des succès limités, même si une offensive conduite jusqu'en 2016 a drastiquement réduit les attaques du TTP jusqu'au début des années 2020.

QUELS SONT LES RAPPORTS DE FORCE ?

Sur le papier, les capacités des uns et des autres sont sans commune mesure.

Les effectifs combattants des taliban, officiellement de 172.000 membres, représentent moins d'un tiers de ceux des Pakistanais.

Les taliban disposent d'au moins six avions et 23 hélicoptères mais leur état est incertain et ils ne peuvent s'appuyer sur aucun avion de chasse ni même une quelconque force aérienne efficace.

L'armée pakistanaise est composée de plus de 600.000 militaires d'active et dispose de plus de 6.000 véhicules blindés de combat et plus de 400 avions de combat, selon des données de 2025 de l'International Institute for Strategic Studies. Le Pakistan est en outre doté de l'arme nucléaire.

Face à cette supériorité théorique, les taliban ont acquis un savoir-faire dans la guérilla issu de décennies de combats contre les forces soviétiques, avant la structuration du mouvement, puis américaines.

(Lucy Craymer, Saad Sayeed et Asif Shahzad, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)