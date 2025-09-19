De Paris à Los Angeles, le flag football voit au-delà des Jeux olympiques

par Julien Pretot

Le flag football, cousin sans contact du football américain, au rythme plus élevé, s'installe à Paris en septembre à l'occasion du Championnat d'Europe alors que la discipline se développe rapidement avant son entrée aux Jeux olympiques en 2028 à Los Angeles.

Le Championnat d'Europe, qui se déroulera du 25 au 27 septembre au Parc interdépartemental de Choisy, dans le Val-de-Marne, marque le retour en France d'un tournoi continental de flag football après plus de vingt ans.

"C’était un challenge de venir à Paris, surtout juste après nos JO, donc je suis très content de ce côté-là", a déclaré vendredi à Reuters le président de la Fédération internationale de football américain (IFAF), Pierre Trochet. "L’Europe, qui a toujours eu le plus grand nombre de fédérations présentes, a des attentes très élevées. J'espère que ça va être une machine à highlights."

Des diffuseurs comme BeIN Sports et Sport en France couvriront l'événement avec l'objectif de faire connaître le flag football à un public plus large. "Pour la visibilité française, c’est une première depuis très longtemps pour un Championnat d’Europe", s'est réjoui Pierre Trochet.

L'inclusion du flag football dans le programme des Jeux de Los Angeles 2028 a transformé ses perspectives de croissance, estime Pierre Trochet, notamment en stimulant les investissements et en attirant l'attention des fans et des sponsors.

"L’impact est intéressant parce que le momentum est stable. Depuis que j’ai été élu il y a cinq ans, chaque année on casse des barrières", a-t-il ajouté.

"La fédération chinoise a annoncé un plan d’un million de nouveaux joueurs par an. L’Australie et la zone pacifique intègrent déjà le flag dans les écoles. En Amérique latine, ça croît régulièrement, et aux États-Unis on a quasiment 60% de croissance du public féminin. Les JO accélèrent tout : sponsors, broadcast, présentation. Notre ambition se pose déjà sur l’après 2028."

L'attrait du jeu réside en partie dans sa simplicité. Les joueurs portent des ceintures avec des bandes de tissus que les adversaires doivent arracher au lieu de plaquer, ce qui le rend plus sûr et plus accessible que le football américain où les contacts sont nombreux et parfois violents.

"L'avantage du flag, c’est que l’équipement est accessible : des ballons et des ceintures, pas besoin de casques ni de grands terrains", défend le président de l'IFAF.

PAS DE DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE LA NFL

Bien que la toute puissante NFL, la ligue nord-américaine de football américain, ait fait une promotion agressive de la discipline dans les écoles et sur les marchés internationaux, Pierre Trochet réfute une dépendance de sa fédération envers la NFL.

"La NFL est très impliquée, mais il n’y a pas de dépendance. L’IFAF travaille avec 74 pays membres dans le monde entier", a-t-il assuré. "Que les jeunes découvrent le flag avec un ballon NFL ou IFAF n'a pas d'importance, ce qui compte, c’est qu’ils jouent, qu’ils rejoignent des clubs, des fédérations et des équipes nationales."

Pierre Trochet estime que le flag football est taillé sur mesure pour le public moderne.

"Le flag est un sport qui va très vite, une machine à highlights. En 2x20 minutes, on peut raconter l’histoire d’un championnat. On développe beaucoup le storytelling autour des athlètes."

La réunion des meilleures équipes à Paris peut être un pas supplémentaire vers la démocratisation du flag football.

(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron)