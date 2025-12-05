 Aller au contenu principal
De nouvelles discussions Ukraine-USA prévues à Miami - source
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 17:45

L'envoyé spécial de la Maison blanche Steve Witkoff s'est entretenu jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et les deux hommes doivent à nouveau s'entretenir ce vendredi, a-t-on appris de source proche du dossier.

Steve Witkoff devait informer le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine du résultat de son entretien mardi à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine. On ignore si le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, présent à Moscou, participe à ces discussions en Floride.

(Andrea Shalal, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
