De nouvelles discussions Ukraine-USA prévues à Miami - source

L'envoyé spécial de la Maison blanche Steve Witkoff s'est entretenu jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et les deux hommes doivent à nouveau s'entretenir ce vendredi, a-t-on appris de source proche du dossier.

Steve Witkoff devait informer le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine du résultat de son entretien mardi à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine. On ignore si le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, présent à Moscou, participe à ces discussions en Floride.

