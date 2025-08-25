De combien votre taxe foncière va-t-elle augmenter ?

Voilà un courrier qu'aucun propriétaire ne se ravit de recevoir dans la boîte aux lettres. Envoyés à partir de ce lundi 25 août, les avis de taxe foncière vont afficher, de nouveau cette année, une augmentation : 1,7 % par rapport à 2024. C'est moins que l'an dernier, puisqu'à ce moment-là les valeurs locatives avaient été revalorisées de 3,9 %. C'est même encore moins élevé qu'en 2021, qui tablaient alors à + 7,1 %.

À cette augmentation de la taxe foncière peut venir s'ajouter une taxe supplémentaire décidée par les collectivités locales (commune, intercommunalité, etc.). Mais, comme le rappelle BFMTV, très peu de villes avaient usé de ce levier fiscal : 81 % des villes de plus de 100 000 habitants n'avaient pas décidé d'une hausse supérieure par rapport au taux légal, à quelques rares exceptions. Quatre astuces méconnues pour faire baisser votre taxe foncière

Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, veille d'une année d'élections municipales (en mars 2026). En effet, les maires sortants ne se risquent que rarement à augmenter les taxes foncières, au risque de potentiellement froisser leurs futurs électeurs. Cela s'était vérifié en 2019 : selon les données du site collectivites-locales.gouv.fr, qui publie les « taux de fiscalité directe (TH, FB, FNB, CFE) votés en 2019 », de nombreuses collectivités avaient maintenu leurs taux stables.

En 2024, les