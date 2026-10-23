De Buenos Aires à Colombo, le mécontentement couve sous la surface d'économies en pleine reprise

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* Les réformes pourraient entraîner une hausse des coûts avant d'apporter des avantages plus larges

* Une inflation accrue augmente le risque de troubles — Verisk Maplecroft

* Le taux de pauvreté au Sri Lanka reste supérieur à son niveau d’avant la crise

* Les inégalités non combattues, c’est comme "s’asseoir sur de la poudre à canon"

par Libby George, Nicolás Misculin et Uditha Jayasinghe

Gustavo Raul Perez fronce les sourcils, penché sur un cahier, dans la quincaillerie qu’il tient depuis six ans dans la banlieue de Buenos Aires.

Depuis que Javier Milei est devenu président de l’Argentine en 2023 — grâce au vote de Perez —, des réformes rapides ont enthousiasmé les investisseurs et ont valu les éloges du Fonds monétaire international . Perez, quant à lui, en subit principalement les conséquences.

"Ce plan économique ne profite qu’à une poignée de personnes", a-t-il déclaré.

L’inflation est passée de près de 300% à environ 33%, les importations se sont libéralisées et les subventions ont diminué .

Mais les coûts de réapprovisionnement de M. Perez ont triplé et les clients ont moins d’argent à dépenser.

"Il y avait une classe moyenne il y a trois ans", explique-t-il. "Elle n’existe plus."

L’expérience de M. Perez reflète une tension qui traverse les économies émergentes: les réformes qui ont restauré la confiance des investisseurs et stabilisé les finances publiques n’ont pas encore amélioré le niveau de vie de nombreux citoyens.

Au Maroc, les nouvelles tours de bureaux rutilantes contrastent avec la frustration qui règne en périphérie des villes . Au Sri Lanka, la crise économique et le défaut de paiement se sont apaisés , mais la pauvreté reste supérieure aux niveaux d’avant la crise.

De la suppression des subventions sur les carburants au Nigeria à la privatisation en Égypte et à l’ouverture des marchés en Ouzbékistan , des années de réformes ont aidé les économies émergentes à surmonter les chocs — mais elles suscitent souvent le mécontentement des citoyens qui entendent parler de redressements économiques dont ils ne tirent aucun bénéfice.

Le ministre des Finances nigérian a averti que ne pas s’attaquer aux inégalités revenait à "s’asseoir sur de la poudre à canon" . La banque centrale du Maroc affirme que le chômage tenace a creusé le fossé entre les performances économiques et la perception des citoyens.

"Lorsque les populations des marchés émergents sont confrontées à la hausse des prix des denrées alimentaires, du carburant et de l’énergie… c’est ce qu’elles ressentent immédiatement", explique Torbjorn Soltvedt, de Verisk Maplecroft, qui met en garde contre les risques de troubles et d’instabilité qui pourraient s’ensuivre. En effet, selon son entreprise, le risque moyen de troubles civils à l’échelle mondiale a atteint cette année son plus haut niveau depuis près d’une décennie .

"PAS D’AUTRE CHOIX"

Le FMI et les investisseurs font depuis longtemps pression sur les économies émergentes pour qu’elles réduisent les subventions et assouplissent les contrôles des changes.

La pandémie, puis la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, ont poussé nombre d’entre elles à agir: réduction des dépenses, libéralisation des taux de change et hausse des taux d’intérêt.

La suppression des subventions et l’affaiblissement des devises font grimper les prix alors même que les réductions de dépenses pèsent sur les revenus — mais les dirigeants n’avaient "absolument pas d’autre choix", affirme Simon Quijano-Evans de Macro Hive, sous peine de s’exposer à un "gouffre" de pertes d’investissements.

Ces changements ont ramené les investisseurs ; les économies émergentes affichent désormais une croissance d’environ 4%, soit près du double de celle des économies avancées.

Mais si la colère populaire fait dérailler les réformes, ces pays risquent de perdre plus que la confiance: un retour en arrière pourrait freiner les investissements et la création d’emplois nécessaires pour réduire l’écart avec les nations plus riches.

UN MONDE À DEUX VITESSES

Au Maroc, les flux d’investissements directs étrangers ont presque doublé l’année dernière, mais des manifestations meurtrières menées par des jeunes ont secoué le pays , et en juillet, des centaines de migrants potentiels ont afflué vers une enclave espagnole voisine.

"Le Maroc se développe à deux vitesses différentes", a déclaré l’ingénieur civil Anass Sayad alors qu’il se promenait avec sa famille à Casablanca Finance City. Il a montré du doigt les stades et les gratte-ciel tout en affirmant que l’éducation et la santé méritaient davantage d’attention. Le gouvernement a augmenté les dépenses dans ces deux domaines dans son budget 2026, même si les retombées mettront du temps à se faire sentir auprès des citoyens.

La Banque mondiale estime que 1,2 milliard de personnes dans les pays en développement atteindront l’âge de travailler au cours de la prochaine décennie — ce qui soulève des doutes quant à la capacité des investissements à créer suffisamment d’emplois pour elles.

INQUIÉTUDE MONDIALE

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a averti que la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires, ainsi que la baisse de l’aide au développement, accentuaient la pression malgré des années de "travail acharné" , tandis que le Fonds appelait à un soutien accru en faveur des pays à faibles revenus.

La colère et les troubles ne se limitent pas aux économies émergentes; les pressions liées au coût de la vie ont poussé des manifestants à descendre dans les rues en France , en Italie et en Espagne .

Mais les pays riches disposent d’une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour protéger les ménages. Dans les économies en développement, l’inflation peut également frapper plus durement, l’alimentation représentant 30% à 50% du panier de consommation, contre 13% à 14% aux États-Unis.

À Colombo, Sirimodara Wadaramge Sriyakanthi, vendeuse de produits alimentaires , se lève avant 5 heures du matin pour préparer de la bouillie aux herbes et des sachets de riz pour le déjeuner, en absorbant la hausse des coûts afin de maintenir ses prix autour de 2 dollars.

"Je vends ces paniers-repas à un prix raisonnable pour que les gens puissent se les offrir", explique-t-elle, inquiète pour les frais de scolarité de son fils et les cours de danse de sa fille.

Le Sri Lanka est peut-être sorti de la crise, mais pour elle, rien n’a vraiment changé.

"Nous avons tellement de dépenses", dit-elle.

(1 dollar = 331,3500 roupies sri-lankaises)