De 88 000 à 417 000 euros annuels, le grand écart de revenus chez les médecins

Combien gagnent les médecins ? La question est sensible, alors même que les pouvoirs publics viennent de décider de revaloriser la consultation de base, portée à 30 euros, contre 26,50 euros précédemment, pour « renforcer l'attractivité de la profession médicale », selon la convention signée entre l'Assurance maladie et les syndicats de praticiens.

Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) montre que « les médecins, exerçant une activité libérale ou salariée, ont déclaré en moyenne un revenu annuel de 124 000 euros, soit un peu plus de 10 000 euros par mois ». Il s'agit de la moyenne des médecins généralistes et des spécialistes. Ces chiffres, publiés le 20 décembre 2024, sont obtenus en croisant des données de la Caisse nationale d'Assurance maladie et de la Direction générale des finances publiques portant sur les revenus de 2017 à 2021.

L'étude montre que « le revenu d'activité diffère fortement selon le genre. Il est de 90 000 euros pour un médecin femme contre 148 000 euros pour son homologue masculin », écrit la Drees. Comment analyser cet écart de revenus, alors même que les tarifs des actes sont les mêmes, fixés une fois pour toutes par les pouvoirs publics, quel que soit le genre du praticien ?

Selon l'économiste Frédéric Bizard, directeur du think tank Institut