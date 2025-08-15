DAZN s’offre le championnat saoudien et des résumés de Liga
Les fonds de tiroir.
Dépossédé des droits de la Ligue 1, DAZN continue d’essayer d’enrichir son offre comme il peut, en plus du football italien. Ce vendredi, la plateforme britannique a annoncé avoir acquis les droits pour trois affiches de Saudi Pro League par journée , pendant les deux prochaines saisons. Une offre parallèle à celle proposée par Zack Nani, qui diffusera également trois rencontres par journées, gratuitement sur Twitch.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
