David-Lacazette : les derniers des attaquants

En jouant samedi leurs derniers matchs avec l’Olympique lyonnais et Lille, les attaquants Alexandre Lacazette et Jonathan David ont tiré un trait sur de nombreuses saisons où ils ont porté leurs équipes respectives. Les départs de ces deux figures majeures de la Ligue 1 risquent de laisser un grand vide, tant leur profil de buteur complet se raréfie.

Deux stades, deux moments suspendus dans le temps ce samedi soir lors de l’ultime journée de championnat : à la 72 e minute de Lille-Reims, l’avant-centre nordiste Jonathan David laisse sa place à Chuba Akpom sous une standing ovation de Pierre-Mauroy. Six minutes plus tard à Lyon, c’est au tour du Gone Alexandre Lacazette de vivre une grande émotion en étant célébré par tout le Groupama Stadium, qui lui avait déjà rendu hommage par un magnifique tifo à l’échauffement, lors de son remplacement pour Georges Mikautadze. En prime, le Français a eu une haie d’honneur de la part de ses coéquipiers. Ces instants, aussi magiques que difficiles, resteront gravés pour ces deux joueurs majeurs du LOSC et de l’OL. Ils marquent la fin d’une ère pour leurs clubs, qui risquent d’avoir toutes les peines du monde à retrouver des goleadors de leur trempe.

🥹 | Alexandre Lacazette fait ses adieux au Groupama Stadium. 👏🏟 #OLSCO Regardez le MultiZone ici : https://t.co/dE8snw8tZh ! 👈 pic.twitter.com/jphePQnjlc…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com