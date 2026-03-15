David Guiraud, un lieutenant de Mélenchon aux portes de la mairie de Roubaix

Le député LFI David Guiraud, le 15 mars 2026 à Roubaix ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le député LFI David Guiraud, proche de Jean-Luc Mélenchon et fer de lance de la cause palestinienne, a frôlé la victoire dès le premier tour des municipales dimanche à Roubaix (Nord), après une campagne patiemment tissée et menée sans alliance.

Si M. Guiraud, 33 ans, transformait l'essai dimanche prochain au second tour, Roubaix, ville populaire de près de 100.000 habitants, pourrait devenir la plus grande commune dirigée par LFI.

Il a grandi aux Lilas, commune de la banlieue parisienne dont son père, le conseiller départemental de Seine-Saint-Denis Daniel Guiraud (PS), a été maire. Sa mère a fait carrière à la SNCF.

Le député LFI David Guiraud, le 15 mars 2026 à Roubaix ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

C'est sur le campus parisien de Tolbiac qu'il commence son engagement militant, rejoignant le Parti de Gauche lors de la campagne présidentielle de 2012. En parallèle d'une licence d'histoire, qu'il prolongera à la Sorbonne par un master de science politique.

"Celui qui portait la parole la plus claire et la plus intéressante, c'était Jean-Luc Mélenchon. Il parlait de bonheur, il ne portait pas des discours gestionnaires", affirme-t-il.

S'il revendique "beaucoup de respect" pour celui qu'il qualifie de "mentor", David Guiraud insiste aussi sur son "indépendance".

"J'ai un rapport d'affection avec quelqu'un qui, pour moi, a porté notre famille politique et a permis à la gauche de rester debout dans une époque où la plupart des organisations de gauche radicales se sont effondrées en Europe et dans le monde", dit-il à l'AFP.

Après ses études, il devient en 2017 assistant parlementaire du député LFI Eric Coquerel.

Le député LFI David Guiraud, le 15 mars 2026 à Roubaix ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Déterminé à s'éloigner des terres politiques de son père, il choisit Roubaix, un territoire qui avec ses quartiers populaires "fait penser à la Seine-Saint-Denis". Il est député du Nord depuis 2022.

Il a régulièrement dénoncé la stigmatisation de la ville dans sa campagne électorale, qu'il a commencée très tôt.

"Ce qui a tué à petit feu notre ville, c'est le silence et la lâcheté de ceux qui étaient censés la défendre", lançait-il lors d'un meeting en janvier. "Roubaix a été pointé du doigt comme la ville du +grand remplacement+ par l'extrême droite", déplore-t-il.

- "Roquette affûtée" -

Mehdi Chalah, socialiste présent sur la liste divers gauche de son adversaire Karim Amrouni, reconnaît chez David Guiraud un responsable politique "populaire", un homme "agréable au quotidien".

"C'est un candidat TikTok, très populaire dans une ville très jeune. Là où il n'a pas fait ses preuves, c'est sur le fond". En revanche, "il a l'habitude des plateaux télé, il squatte ceux de CNews, il sait faire. C'est un professionnel de la politique", estime encore M. Chalah.

David Guiraud est, parmi les députés insoumis, l'un des défenseurs les plus farouches de la cause palestinienne et l'un des plus sévères contempteurs d'Israël.

Et avant d'adopter un style plus policé pendant la campagne, s'était fait connaître par ses polémiques.

En 2023, l'élu avait ainsi déclenché une tempête politique, accusé de relativiser les atrocités du Hamas le 7-Octobre en Israël en semblant établir un parallèle avec les massacres de Sabra et Chatila, au Liban en 1982, dont il avait attribué à tort la responsabilité directe à l'Etat hébreu.

Dans une longue série de messages sur X, David Guiraud avait reconnu s'être trompé, et nié toute minimisation de l'attaque du 7-Octobre.

Il s'était également opposé en 2023 à l'expulsion du prédicateur Hassan Iquioussen, dénonçant une décision relevant selon lui du "fait du prince" et un "dévoiement de l'État de droit", tout en affirmant "ne pas être solidaire de propos homophobes ou antisémites" tenus par l'imam.

Dans Libération, il avait reconnu s'être informé sur la question palestinienne dans sa jeunesse en regardant les vidéos de Alain Soral et Dieudonné avant de s'en détourner.

Amateur de jeux vidéo et de mangas, mais aussi adepte de boxe et de paddle, David Guiraud cultive un style offensif sur les réseaux sociaux, à coups de "punchlines", qu'il a façonné sur les plateaux de télévision.

"C'est notre roquette la mieux affûtée contre CNews et ses plateaux", l'a félicité Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting en janvier.

L'intéressé en dévoile les ressorts: "J'affûte mes arguments en anticipant ceux de mes adversaires pour pouvoir les coincer. Je prends souvent les gens à leurs contradictions, et après il y a une vanne".