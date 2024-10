Dassault Systèmes en léger recul face au ralentissement du marché automobile

( AFP / STR )

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a enregistré au troisième trimestre une baisse de 2% de son bénéfice net, ralenti par la contraction du marché automobile et la prudence de ses clients, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le groupe a également revu à la baisse ses ambitions en matière de croissance pour l'ensemble de l'année.

De juillet à septembre, ses ventes sont ainsi ressorties à 1,5 milliards d'euros (+3%) et son bénéfice net s'est établi à 239,7 millions d'euros.

Sur neuf mois, ils atteignent respectivement 4,5 milliards d'euros (+4%) et 788,2 millions d'euros (+9%).

"Depuis la fin de l'été, nos clients du secteur automobile en Europe et aux Etats-Unis font face à une contraction des volumes", note Pascal Daloz, Directeur général de Dassault Systèmes, cité dans le communiqué.

Toutefois, il souligne que dans "la deuxième partie de l'année, un certain nombre de nos marchés prennent de l'essor", notamment dans les domaines des sciences de la vie et dans les industries des produits de grande consommation, ainsi que dans l'aérospatial et la Défense.

Le logiciel phare de Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE, une plateforme permettant aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, progresse de 10% sur les 9 premiers mois.

Le groupe a néanmoins revu à la baisse son objectif pour 2024 et vise désormais une croissance du chiffre d'affaires total entre 5% et 7% à change constants, contre les 6% à 8% annoncés en juillet.

Mais il anticipe une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires pour le dernier trimestre, à +8%.

Il vise aussi une marge opérationnelle comprise entre 31,8 et 32,2% pour l'année 2024.

Dassault Systèmes commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production.