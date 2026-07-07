Darquer, acteur historique de la dentelle de Calais, va fermer

TO GO WITH AFP STORY BY MARINE LAOUCHEZ ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Darquer, plus ancienne fabrique de dentelles de Calais, fondée en 1840, va définitivement cesser son activité, cette société qui employait encore 45 salariés ayant été placée en liquidation judiciaire, a annoncé lundi son directeur général à l'AFP.

La liquidation a été prononcée jeudi par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), avec une continuation de l'activité jusqu'au 17 juillet seulement. La société était en redressement judiciaire depuis l'an dernier.

"On a des clients qui nous ont accompagnés, qu'on va essayer d'accompagner au mieux jusqu'à la fin (...). On s'est battus jusqu'au bout", a déclaré à l'AFP Sébastien Bento Soares, directeur général de Darquer, très ému.

Il a précisé que Darquer faisait encore fonctionner "une quarantaine" de métiers à tisser Leavers, énormes machines de fonte conçues en Angleterre au début du XIXe siècle puis perfectionnées avec le système Jacquard.

Cette technique qui permet d'obtenir des produits d'une extrême finesse a donné naissance à l'industrie de la dentelle à Calais (Pas-de-Calais), puis également à Caudry (Nord), qui a connu son âge d'or au début du XXe siècle.

Prisée par des grands couturiers du monde entier, des stars comme Beyoncé ou des membres de la famille royale britannique, la dentelle de Calais-Caudry a obtenu en 2024 une indication géographique (IG) pour tenter de mieux la protéger des contrefaçons.

Mais cela n'a pas suffi à enrayer le déclin de la filière, confrontée notamment à la concurrence exacerbée des dentelles tricotées, souvent fabriquées en Asie pour un coût très inférieur.

Après la disparition de Darquer, il ne restera plus que deux autres dentelliers à Calais, selon M. Bento Soares, et quelques autres fabricants installés à Caudry.

"C'est un coup très dur. Aujourd'hui, comment continuer à parler de Calais comme de la ville de la dentelle alors que les métiers s'arrêtent les uns après les autres?", a réagi ce week-end la maire de la ville Natacha Bouchart, interrogée par le quotidien Nord Littoral.

Darquer faisait partie depuis 2019 du groupe diversifié nordiste Cochez, qui s'est alors bâti un "pôle" dentelles.

Mais cette entité s'est réduite comme peau de chagrin ces dernières années, avec la cession du dentellier calaisien Noyon à son ancienne filiale srilankaise et la fermeture de Desseilles en 2023, puis la vente des ateliers Méry à Caudry en 2025.

Aujourd'hui, l'activité dentelles du groupe Cochez n'est plus constituée que d'un atelier à Calais, Boot & Cosetex.

"Ce pôle dentelles a pris tous les coups sans aucun soutien public ciblé autre que moral", alors qu'une aide substantielle "aurait été souhaitable compte tenu de l'enjeu existentiel de ce patrimoine local emblématique", a regretté le groupe Cochez dans un communiqué publié ce week-end.

La maire Natacha Bouchart a assuré dans Nord Littoral avoir "tout fait pour accompagner les entreprises" du secteur, indiquant avoir "abandonné des créances, soutenu les repreneurs et travaillé avec les services de l'Etat".