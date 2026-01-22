Dans un discours critique à Davos, Zelensky fustige la pusillanimité des Européens

56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a pressé jeudi les ‍Européens de faire preuve de "courage" face aux visées américaines, sur le Groenland notamment, dépeignant le ‌continent comme un "kaléidoscope fragmenté de petits et moyens pouvoirs".

Le dirigeant a livré un discours ​très pugnace au Forum économique mondial de ⁠Davos et inhabituellement critique à l'égard des Européens, leur reprochant notamment un problème ⁠d'"état d'esprit".

Il ‍a également flétri leur attitude dans ⁠le litige qui les oppose à Donald Trump sur le statut du Groenland, soulignant que ​les "40 soldats" déployés dans le territoire de l'Arctique ne protégeraient "rien". Quel message cela envoie-t-il?, a-t-il ⁠lancé.

"Au lieu de prendre l'initiative dans ​la défense de la liberté dans ​le monde, particulièrement ​quand l'intérêt de l'Amérique se focalise ailleurs, l'Europe ​paraît perdue dans ⁠ses tentatives pour convaincre le président américain de changer", a-t-il déclaré.

Ne nous abîmons pas dans "les seconds rôles", a-t-il enjoint aux dirigeants européens. L'Europe ‌peut et doit être une force globale, a-t-il insisté.

L'Europe doit avoir "le courage d'agir" et agir quand il le faut, a dit Volodimir Zelensky.

(Reportage Yuliia Dysa, version française Sophie Louet, édité ‌par Kate Entringer)