Dans les pas de Stiglitz, Krugman... L'économiste français Gabriel Zucman, disciple de Thomas Piketty, reçoit la prestigieuse médaille John Bates Clark

Le chercheur a été honoré pour sa thèse portant sur la répartition des fortunes dans le monde. Ce prix est considéré comme l'une des plus prestigieuses récompenses accordée aux chercheurs en sciences économiques.

Gabriel Zucman, à Bruxelles, en juin 2021 ( AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS )

L'association américaine d'économie (AEA) a annoncé mardi 2 mai avoir remis à l'économiste français Gabriel Zucman la médaille John Bates Clark pour ses travaux consacrés à l'évasion fiscale et la montée des inégalités.

"Les recherches réalisées par (Gabriel) Zucman apportent certaines des meilleurs preuves concernant l'importance de l'évasion fiscale, forçant les économistes à reconnaître que le phénomène est plus important qu'initialement envisagé" , a notamment expliqué l'AEA dans un communiqué.

Ses travaux ont permis de "quantifier l'importance de l'évasion fiscale et mesurer la hausse des revenus les plus élevés ainsi que des inégalités de fortune" , a ajouté l'association, qui souligne que son prix "récompense Gabriel Zucman en reconnaissance de ces réalisations impressionnantes".

"Merci à l'AEA pour cet honneur incroyable", a réagi Gabriel Zucman, "je suis infiniment reconnaissant aux nombreux co-auteurs, mentors, collègues et étudiants qui m'ont tellement appris et ont permis que ces recherches soient possibles".

Plusieurs Français au palmarès

L'économiste français rejoint une liste prestigieuse de confrères récompensés, tels que Joseph Stiglitz ou Paul Krugman, mais également, et plus récemment, les Français Emmanuel Saez puis Esther Duflo, qui ont reçu la médaille John Bates Clark respectivement en 2009 et 2010. Plusieurs de ses récipiendaires ont également été récompensés d'un prix de la Banque de Suède en sciences économiques, surnommé le Nobel de l'économie.

Docteur en économie, M. Zucman a mené la totalité de ses études en France, à l'Ecole normale supérieure, la Paris School of Economics puis à l'Ecole des hautes études en siences sociales (EHESS).

Sa thèse portait sur la répartition des fortunes dans le monde et a été réalisée sous la direction de Thomas Piketty. Il a rejoint la London School of Economics en tant qu'enseignant puis, depuis 2019, l'université américaine de Berkeley, en Californie. Los d'une récente interview accordée à Mediapart, M. Zucman avait estimé que la contestation contre la réforme des retraites en France mettait également en lumière "une très forte demande de justice fiscale", jugeant que " notre système fiscal actuel (présentait) de graves injustices", avec des taux d'imposition réels moins importants pour les Français les plus riches.