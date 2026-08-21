Dans la ville la plus chaude d'Europe, les canicules bouleversent le quotidien

par Danilo Arnone et Giselda Vagnoni

Cinq ans après le record européen de température enregistré à Floridia, en Italie, les habitants estiment que les vagues de chaleur se mesurent désormais moins aux records qu'à leurs conséquences sur la vie quotidienne, la vie sociale et l'activité économique.

Le record de 48,8°C enregistré en août 2021 a fait de cette ville sicilienne un symbole du réchauffement climatique en Europe, alors que le continent sortait à des restrictions liées au Covid-19.

Aujourd'hui, les vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues contraignent les habitants à rester chez eux, vident les rues et poussent certains à comparer cette chaleur extrême à une nouvelle forme de confinement.

Ce changement est visible partout à Floridia, une petite commune en Sicile. La Piazza del Popolo, longtemps coeur de la vie sociale locale, reste quasiment vide une grande partie de la journée.

La chaleur persiste jusque tard dans la soirée, perturbant la tradition locale du "pigghiari u frescu" qui consiste à s'asseoir devant chez soi pour profiter de la fraîcheur et discuter avec ses voisins.

"C’est terrible, car beaucoup de gens finissent par rester enfermés chez eux. D'une certaine manière, nous vivons tous une autre forme de confinement", a déclaré à Reuters Serena Spada, adjointe au maire chargée de la culture.

LE RECORD QUI N'ÉTAIT PAS UNE EXCEPTION

Le 11 août 2021, l'Agence météorologique régionale de Sicile (SIAS) a enregistré une température de 48,8°C à Monasteri, à environ cinq kilomètres de Floridia. En 2024, l'Organisation météorologique mondiale a confirmé qu'il s'agissait du record absolu de température en Europe continentale, toujours en vigueur.

"En marchant, j'ai commencé à avoir du mal à respirer et je me suis dit que je pourrais mourir dans la rue sans que personne puisse m'aider", a déclaré Ugo Tomasello, habitant de la ville.

Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel, mais les étés de chaleur extrême sont devenus la norme.

Pour les climatologues, les records ponctuels comptent toutefois moins que la hausse continue des températures moyennes. Selon les données du Reuters Climate Monitor, cette température moyenne à Floridia a atteint 33,3°C le 12 août 2026, soit 4,1°C de plus que la moyenne observée sur la période 1961-1990.

"C'est avant tout la hausse des températures moyennes qui nous préoccupe", a déclaré Luigi Pasotti, directeur du SIAS.

"Nous ne parlons plus de pics de chaleur d'un ou deux jours, comme en 2021, mais de semaines, voire de mois entiers de températures constamment élevées", a-t-il ajouté.

Les températures nocturnes augmentent également, réduisant les périodes de répit après les fortes chaleurs de la journée.

"Cette année, nous observons dans certaines régions de Sicile un nombre exceptionnel de nuits tropicales, mais aussi de nuits super-tropicales", a déclaré Luigi Pasotti.

UNE SAISON À REDOUTER POUR LES APICULTEURS

Partout en Europe, le changement climatique est associé à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses, des sécheresses et incendies de forêt aux pluies torrentielles. La Sicile figure parmi les régions les plus exposées.

En janvier, le cyclone Harry a généré une vague record de 16,66 mètres entre la Sicile et Malte. Les incendies de forêt y ont également gagné en intensité, l'île représentant près de 70% des surfaces brûlées dans le sud de l'Italie entre janvier et juillet, selon une analyse de l'association Legambiente, fondée sur des données du Système européen d'information sur les feux de forêt.

Pilier de l'économie locale, l'agriculture est de plus en plus vulnérable aux effets du changement climatique.

En 2021, plus de 3.000 ruches ont été perdues dans la région de Floridia et la production de miel a chuté de 80%.

"Le déclin des populations d'abeilles et du nombre d'apiculteurs, associé à la disparition des pollinisateurs sous l'effet du changement climatique et de l'utilisation généralisée de pesticides, réduit la biodiversité ainsi que les rendements agricoles", a déclaré l'agronome Francesco Bellomi.

Pour les apiculteurs de Floridia, l'été est devenu une source d'inquiétude.

"Nous redoutons désormais davantage l'arrivée de l'été qu'auparavant", a déclaré l’apiculteur Francesco Pappalardo. "La chaleur peut entraîner l'effondrement de colonies entières et, parfois, la perte de ruchers complets, comme cela m'est arrivé ces dernières années."

(Rédigé par Giselda Vagnoni, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)