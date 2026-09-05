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Dans l'Aude, l'incendie de Puilaurens, toujours pas fixé, a parcouru 225 hectares
information fournie par AFP 05/09/2026 à 09:27
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L'incendie qui s'est déclaré vendredi à Puilaurens, dans l'Aude, n'est "toujours pas fixé" et a parcouru 225 hectares ( AFP / Fred TANNEAU )

L'incendie qui s'est déclaré vendredi à Puilaurens, dans l'Aude, n'est "toujours pas fixé" et a parcouru 225 hectares ( AFP / Fred TANNEAU )

L'incendie qui s'est déclaré vendredi à Puilaurens, dans l'Aude, n'est "toujours pas fixé" et a parcouru 225 hectares, ont indiqué samedi matin les pompiers, qui jugent la situation "défavorable".

"La journée va être extrêmement sensible compte tenu des températures et du vent annoncé", a prévenu une porte-parole des services de secours du département méditerranéen, le SDIS 11.

Le relief de la zone, "particulièrement escarpé", rend les opérations "très difficile", a-t-elle noté.

La commune, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Carcassonne, compte notamment sur son territoire le château de Puilaurens, l'une des sept forteresses royales du Languedoc classées fin juillet au patrimoine mondial de l'Unesco, qui a été évacué par précaution vendredi soir, ainsi qu'une trentaine d'habitants.

Le déploiement rapide d'importants moyens humains et aériens, peu après l'apparition des flammes aux alentours de 16H00 vendredi, "a permis de préserver plusieurs centaines d'hectares", a estimé la porte-parole du SDIS 11.

Quelque 330 pompiers et une centaine d'engins restent mobilisés, tandis qu'"une investigation aérienne est en cours pour déterminer la suite des actions à mener", a-t-elle précisé.

Avant la tombée de la nuit vendredi soir, sept Canadairs, deux Dash et un hélicoptère ont procédé à une soixantaine de largages, selon la préfecture de l'Aude.

Ce département figure parmi les sept placés en vigilance orange canicule samedi.

Deux soldats du feu ont été "légèrement blessés" vendredi, selon la préfecture.

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