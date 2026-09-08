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Dans l'Aude, l'incendie de Puilaurens est "fixé"
information fournie par AFP 08/09/2026 à 12:53
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Un camion de sapeurs-pompiers dans une forêt ravagée par un incendie près de Puilaurens, dans l'Aude, le 5 septembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Un camion de sapeurs-pompiers dans une forêt ravagée par un incendie près de Puilaurens, dans l'Aude, le 5 septembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

L'incendie de Puilaurens, dans l'Aude, a été "fixé" mardi matin après avoir parcouru 225 hectares, ont indiqué les pompiers.

Le feu, qui s'est déclaré le 4 septembre vers 16H00 et contre lequel les autorités ont vite déployé d'importants moyens humains et aériens, "est fixé", selon un porte-parole des services de secours de l'Aude (SDIS 11).

"La situation est favorable", ajoute le SDIS 11, soulignant que le feu mobilise encore 70 sapeurs-pompiers et 23 véhicules effectuant "une surveillance active".

Le château de Puilaurens enveloppé de fumée lors d'un incendie de forêt à Puilaurens, dans l'Aude, le 5 septembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Le château de Puilaurens enveloppé de fumée lors d'un incendie de forêt à Puilaurens, dans l'Aude, le 5 septembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"Un gros travail de noyage est toujours en cours sur de nombreux points chauds" mais le périmètre du feu est resté stable: "Le relevé effectué par drone permet de confirmer à ce stade l'enveloppe du sinistre à environ 225 hectares", selon le SDIS 11.

La commune de Puilaurens, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Carcassonne, compte notamment sur son territoire le château du même nom, l'une des sept forteresses royales du Languedoc classées fin juillet au patrimoine mondial de l'Unesco, qui avait été évacué vendredi par précaution mais n'a subi aucun dégât.

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