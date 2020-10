Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone vend le solde de sa participation de 6,61% dans le japonais Yakult Reuters • 06/10/2020 à 08:56









DANONE VEND LE SOLDE DE SA PARTICIPATION DE 6,61% DANS LE JAPONAIS YAKULT PARIS (Reuters) - Danone a annoncé mardi la vente du solde de sa participation de 6,61% dans le groupe japonais Yakult, spécialisé dans les probiotiques. L'opération, réalisée par le biais d'un processus de placement accéléré, s'inscrit dans le cadre des priorités d'allocation de capital et de renforcement de la solidité financière, a indiqué Danone dans un communiqué. Le groupe agroalimentaire, qui a débuté sa collaboration avec Yakult en 2004, entend poursuivre une "relation stratégique de long terme". Les partenariats commerciaux existants entre les deux groupes sont maintenus, notamment leurs co-entreprises en Inde et au Vietnam, précise-t-il. (Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.