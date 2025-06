Daniel Congré donne sa version des faits après son hospitalisation

Sorti d’affaire, mais toujours hospitalisé au CHU de Montpellier depuis son admission lundi soir après avoir été blessé gravement par une arme blanche, Daniel Congré a accordé quelques mots au journal l’Equipe afin de donner sa version des évènements. « Merci à tous pour vos chaleureux messages de ces derniers jours , a-t-il d’abord transmis . Aujourd’hui, je veux vous rassurer, et rétablir les faits de manière ferme et précise, afin de couper court à un certain nombre de fausses rumeurs. J’ai été victime d’un accident domestique, survenu alors que j’étais en famille. Cela aurait pu être plus sérieux, mais c’est heureusement sans conséquence. »

Le joueur réfute donc la thèse avancée par le parquet de Montpellier dans les colonnes du Parisien où il était question d’une tentative de suicide de l’ancien défenseur de Toulouse, Montpellier et Dijon. Selon L’Equipe , il devrait retrouver son poste de coordinateur au sein de l’Olympique lyonnais dès que sa santé le permettra.…

LB pour SOFOOT.com