Dani Olmo n'a pas digéré les échauffourées à la fin d'Espagne-Argentine

Ils ne partiront pas en vacances ensemble.

Malgré un titre de champion du monde désormais acquis pour l’éternité, Dani Olmo a toujours du mal à digérer les événements qui avaient suivi le coup de sifflet final d’Espagne-Argentine. Et pour cause, l’Espagnol avait reçu un coup de Roberto Ayala , adjoint de Lionel Scaloni. Il y a quelques jours, Ayala a bien difficilement tenté d’expliquer son geste auprès de Valencia Capital Radio : « C’était davantage une bousculade qu’autre chose, ce n’était pas un coup de poing. Ma réaction est venue après certaines paroles qui ont été prononcées, mais si je croise Olmo, je lui présenterai mes excuses en personne. » …

AL pour SOFOOT.com