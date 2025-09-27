Danemark-Nouveaux survols de drones, à proximité d'installations militaires

(Coquille §1)

Des drones non identifiés ont été observés près d'installations militaires au Danemark dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré l'armée, citée par le groupe de médias public DR, après plusieurs incursions du même type à proximité d'aéroports et d'infrastructures critiques survenues dans le courant de la semaine.

Les forces armées n'ont pas précisé où les drones ont été vus.

Selon l'agence de presse Ritzau, la police a déclaré les avoir observés près de la base aérienne de Karup, dans l'ouest du Danemark.

Les vols ont été interrompus à l'aéroport de Copenhague lundi soir et mardi matin après la détection de plusieurs drones de grande taille. Cinq aéroports plus modestes, à la fois civils et militaires, ont également été fermés temporairement les jours suivants.

La Première ministre Mette Frederiksen a déclaré en début de semaine qu'il s'agissait de "l'attaque la plus grave contre les infrastructures critiques danoises à ce jour".

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen, version française Benjamin Mallet)