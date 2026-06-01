Danemark-Frederiksen obtient un troisième mandat à la tête du gouvernement

La dirigeante du Parti social-démocrate danois, Mette Frederiksen, a déclaré lundi avoir accepté de former un gouvernement de coalition de centre-gauche, conservant ainsi le pouvoir.

L'accord visant à former un gouvernement minoritaire lui permet d'entamer un troisième mandat consécutif à la tête de l'exécutif et met fin à des mois d'incertitude après les élections de mars, au cours desquelles 12 partis ont remporté des sièges au Parlement danois.

" J'ai rencontré Sa Majesté le Roi et annoncé qu'un gouvernement peut être formé après de longues négociations", a déclaré Mette Frederiksen à la presse.

Sa coalition centriste a perdu la majorité lors du scrutin du 24 mars, les Danois ayant exprimé leur mécontentement face au coût de la vie, bien que le Parti social-démocrate soit resté le principal groupe au Parlement avec 38 sièges sur 179, contre 50 auparavant.

Après plus de deux mois de tractations durant lesquels les sociaux-démocrates et les libéraux de droite ont cherché à diriger un nouveau gouvernement, Mette Frederiksen, 48 ans, a donc a obtenu le soutien nécessaire des partis au Parlement.

Parmi les priorités immédiates du gouvernement figurent les négociations diplomatiques sur le Groenland, que Donald Trump a menacé d'annexer, ainsi qu'un renforcement rapide des capacités militaires du Danemark dans un contexte de dégradation de la sécurité en Europe liée à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

(Reportage Stine Jacobsen, version française Benjamin Mallet)