Danemark-Frederiksen fragilisée, négociations de coalition en vue

par Stine Jacobsen et Soren Jeppesen

Les sociaux-démocrates de la Première ministre danoise Mette Frederiksen semblaient en passe mardi d'enregistrer leur plus mauvais résultat depuis plus d'un siècle lors des élections législatives.

Mette Frederiksen, qui dirige le Danemark depuis 2019 et brigue un troisième mandat, a convoqué les élections plusieurs mois avant la date butoir d'octobre, ce que les analystes ont interprété comme une tentative de profiter d'un regain de popularité, en janvier, lié aux déclarations de Donald Trump en faveur d'une annexion du Groenland, territoire danois semi-autonome, notamment lorsque le président américain n'a pas exclu de recourir à la force militaire.

Le résultat du scrutin a toutefois montré qu'elle était fragilisée, tant à gauche qu'à droite, alors que la question du coût de la vie s'est imposée comme étant la première inquiétude des électeurs, ont estimé des observateurs.

Selon les projections, les sociaux-démocrates devraient remporter 38 sièges au Folketing, le Parlement danois, qui en compte 179.

Les observateurs estiment toutefois que Mette Frederiksen pourrait rester à la tête du gouvernement danois, ajoutant que les négociations en vue de la formation d'une coalition pourraient prendre des semaines.

Les projections estiment que le bloc de gauche de Mette Frederiksen pourrait remporter 84 sièges au Parlement, contre 77 pour les partis de droite.

Le scrutin était également suivi de près au Groenland, où nombreux sont ceux qui espèrent qu'il permettra au territoire de tirer parti de la volonté sans précédent de Donald Trump d'exercer son emprise sur l'île pour obtenir des concessions de la part de son ancienne puissance coloniale.

(Avec Louise Rasmussen, Ilze Filks, Tom Little et Leonhard Foeger à Copenhague, Tim Barsoe à Nuuk et Oliver Barth à Graested, rédigé par Justyna Pawlak ; version française Camille Raynaud)