Danemark-Des manifestants en soutien au Groenland après les menaces de Trump

Des manifestants ont afflué dans la capitale danoise Copenhague samedi pour apporter leur soutien au Groenland, menacé d'annexion par le président américain Donald Trump, et appeler au respect du droit à l'autodétermination des habitants de l'île.

Donald Trump affirme que le Groenland est vital pour la sécurité des États-Unis en raison de son emplacement stratégique et de ses importantes réserves de minerais et n'a pas exclu le recours à la force pour prendre le contrôle de ce territoire autonome du royaume du Danemark.

Devant la place de l'hôtel de ville de Copenhague, les manifestants scandaient "Le Groenland n'est pas à vendre" et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Ne touchez pas au Groenland", avant de prendre la direction de l'ambassade des Etats-Unis.

"Je suis très reconnaissante de l'énorme soutien que l'on reçoit en tant que Groenlandais (...) Nous envoyons aussi un message au monde entier pour dire qu'il doit se réveiller", partage Julie Rademacher, directrice d'Uagut, association qui représente des Groenlandais au Danemark.

"Le Groenland et les Groenlandais sont involontairement montés en première ligne du combat pour la démocratie et les droits humains", a-t-elle ajouté.

Des milliers de personnes étaient rassemblées dans les rues de la capitale danoise, selon des images de Reuters.

Les organisateurs comme la police n'ont pas donné de chiffres sur le nombre de participants.

D'autres manifestations avaient également eu lieu dans le reste du pays et une autre doit se tenir plus tard samedi à Nuuk, capitale du Groenland.

Les déclarations répétées de Donald Trump ont provoqué une crise diplomatique sans précédent entre les Etats-Unis et le Danemark, deux membres fondateurs de l'Otan.

Territoire autonome du Danemark depuis 1979, le Groenland abrite une population de 57.000 habitants.

Près de 17.000 Groenlandais habitent au Danemark, selon les autorités danoises.

Tous les partis du paysage politique groenlandais militent pour une indépendance de l'île sans s'accorder sur le calendrier d'une telle transition et tous, ont déclaré récemment préférer rester au sein du royaume du Danemark plutôt que de rejoindre les Etats-Unis.

L'annexion du Groenland n'est soutenue que par 17% des Américains, selon un sondage Ipsos pour Reuters, et les démocrates comme les républicains s'opposent à une action militaire.

Le président américain a invoqué l'aspect sécuritaire du contrôle américain du territoire, afin d'empêcher la Russie ou la Chine d'occuper l'île.

Des soldats européens sont arrivés ces derniers jours au Groenland dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés visant à rassurer Donald Trump sur la sécurité des Etats-Unis.

