Danco demande à la Cour suprême de suspendre la décision qui suspend l'accès aux médicaments abortifs par correspondance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du dossier judiciaire au paragraphe 4, contexte) par Ismail Shakil

La société pharmaceutique Danco Laboratories a déposé samedi une requête auprès de la Cour suprême des États-Unis afin d'obtenir le sursis à l'exécution d'une décision de la cour d'appel qui interdit temporairement la distribution par correspondance du médicament abortif mifépristone.

La décision de la cour d'appel a été rendue à l'unanimité vendredi par un panel de trois juges conservateurs, restreignant considérablement l'accès à ce médicament à l'échelle nationale et en particulier dans les États qui ont interdit l'avortement.

Cette décision provisoire a été rendue dans le cadre d'une affaire portée devant la justice par l'État de Louisiane, dirigé par les républicains, qui affirmait que la FDA, en adoptant une règle de 2023 autorisant la distribution de la mifépristone par correspondance, avait ignoré les risques d'effets indésirables graves posés par ce médicament, notamment la septicémie et l'hémorragie. Le collège de juges a estimé que la Louisiane avait de fortes chances d'obtenir gain de cause dans son recours.

Dans sa requête auprès de la Cour suprême, Danco a déclaré que cette décision “sème immédiatement la confusion et le chaos dans des décisions médicales où le temps est un facteur crucial — et elle oblige Danco, la FDA, les prestataires agréés de Mifeprex, les patientes et les pharmacies à deviner ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas”.

Bien que cette décision soit temporaire, elle est la première à restreindre de manière significative l’accès à la mifépristone dans une série de procès contestant l’autorisation initiale du médicament en 2000 et les règles ultérieures facilitant son obtention. La réglementation de 2023 de la Food and Drug Administration américaine a supprimé l’obligation de délivrer la mifépristone en personne.

Dans les États où l’avortement est légal et où les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments par télésanté, moins de 2 % des ordonnances de médicaments abortifs sont délivrées en personne , selon une étude de l’Université de Californie du Sud.

Les laboratoires pharmaceutiques GenBioPro et Danco Laboratories sont intervenus dans le procès intenté en Louisiane pour défendre la réglementation de la FDA. La version de marque de la mifépristone, Mifeprex, est le seul produit de Danco.

En 2024, la Cour suprême a examiné une contestation de la règle sur la vente par correspondance déposée par des groupes médicaux et des médecins, mais a jugé qu'ils n'avaient pas la qualité pour agir en justice . Le Missouri, le Kansas et l'Idaho ont repris cette affaire, qui est en instance.

Dans une décision rendue le 7 avril, le juge fédéral de district David Joseph a suspendu la procédure engagée par la Louisiane dans l'attente d'un examen de la sécurité de la mifépristone par l'administration du président Donald Trump, examen qui, selon les médias, a été reporté après les élections de mi-mandat de novembre.

Le juge a rejeté la demande de la Louisiane visant à bloquer la règle de 2023, mais a reconnu, à l'instar de l'État, qu'elle était probablement illégale, indiquant qu'il statuerait en ce sens lorsque l'affaire reprendrait.