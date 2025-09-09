 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
D’après le Bureau du recensement, les taux de pauvreté aux États-Unis demeurent sensiblement inchangés en 2024
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La principale mesure du taux de pauvreté aux États-Unis n'a pas changé de manière significative en 2024, à 12,9 %, a déclaré mardi le Bureau du recensement des États-Unis, et le taux de pauvreté dit officiel était de 10,6 %.

En 2023, la mesure supplémentaire de la pauvreté, ajustée pour tenir compte des aides gouvernementales telles que l'aide alimentaire et les crédits d'impôt, ainsi que des dépenses du ménage, était de 12,9 %. Le taux de pauvreté dit officiel était de 11,1 %.

