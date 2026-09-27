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D'après Jordan Bardella, le Rassemblement national aura un groupe au Sénat
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 19:44
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Discours sur l'état de l'Union européenne (SOTEU) prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Strasbourg

Discours sur l'état de l'Union européenne (SOTEU) prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Strasbourg

Le ‌Rassemblement national sera en mesure de composer ​un groupe au Sénat, soit au moins 10 élus, ce qui sera une première pour ​la formation d'extrême-droite, a déclaré le président du RN ​Jordan Bardella, commentant les ⁠élections sénatoriales de ce dimanche qui a ‌vu le renouvellement de la moitié des sièges de la Chambre haute ​du Parlement.

"Pour ‌la première fois de son histoire, ⁠le Rassemblement national va constituer, avec ses alliés de l'UDR (Union des Droites pour la République) ⁠du président ‌Eric Ciotti, un groupe au Sénat", ⁠affirmé Jordan Bardella, sur la plate-forme ‌X.

Les résultats n'ont pas encore été ⁠officialisés à ce stade.

Premier parti d'opposition ⁠à l'Assemblée ‌nationale, le RN de Marine Le Pen, candidate ​à l'élection présidentielle ‌de 2027, comptait trois sénateurs avant le scrutin de ce ​dimanche.

Un total de 178 sièges - sur 348 - était remis en jeu cette ⁠année à la chambre haute, renouvelée à 50% tous les trois ans via un collège de quelque 94.000 "grands électeurs", maires et délégués de conseils municipaux pour la plupart.

(Rédigé par ​Benoit Van Overstraeten)

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