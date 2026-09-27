D'après Jordan Bardella, le Rassemblement national aura un groupe au Sénat

Discours sur l'état de l'Union européenne (SOTEU) prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Strasbourg
Le Rassemblement national sera en mesure de composer un groupe au Sénat, soit au moins 10 élus, ce qui sera une première pour la formation d'extrême-droite, a déclaré le président du RN Jordan Bardella, commentant les élections sénatoriales de ce dimanche qui a vu le renouvellement de la moitié des sièges de la Chambre haute du Parlement.
"Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national va constituer, avec ses alliés de l'UDR (Union des Droites pour la République) du président Eric Ciotti, un groupe au Sénat", affirmé Jordan Bardella, sur la plate-forme X.
Les résultats n'ont pas encore été officialisés à ce stade.
Premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, le RN de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle de 2027, comptait trois sénateurs avant le scrutin de ce dimanche.
Un total de 178 sièges - sur 348 - était remis en jeu cette année à la chambre haute, renouvelée à 50% tous les trois ans via un collège de quelque 94.000 "grands électeurs", maires et délégués de conseils municipaux pour la plupart.
(Rédigé par Benoit Van Overstraeten)
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