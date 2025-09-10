 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cyclisme/Vuelta-Les coureurs votent pour l'arrêt de l'étape en cas de nouvelles manifestations
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 17:15

(Actualisé avec mesures de sécurité pour les deux dernières étapes)

PARIS, 10 septembre - Les coureurs engagés sur le Tour d'Espagne ont voté mercredi en faveur d'une neutralisation de la 17e étape en cas de nouvelles perturbations liées aux manifestations pro-palestiniennes plutôt qu'une étape raccourcie, a déclaré l'un des vice-présidents du CPA (Cyclistes professionnels associés), le syndicat des coureurs professionnels.

Ils pourraient même décider de quitter la course, a-t-il ajouté, alors que les autorités espagnoles ont annoncé des mesures de sécurité "extraordinaires" pour les deux dernières étapes.

L'arrivée de la 16e étape a été jugée mardi à huit kilomètres de la ligne initiale en raison de la présence de manifestants pro-palestiniens sur la route dans la dernière ascension de la journée.

Mercredi dernier, lors de la 11e étape, les organisateurs avaient déjà décidé de ne désigner aucun vainqueur et de figer les temps pour le classement général à 3 km de la ligne en raison des perturbations causées par des manifestants pro-palestiniens à l'arrivée à Bilbao tandis que l'équipe Israel-Premier Tech avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape.

"Les coureurs ont voté en majorité pour l’arrêt en cas de nouveau problème. Ils prendront la décision ensuite de continuer ou d'arrêter l’épreuve", a déclaré Pascal Chanteur, vice-président du CPA, à Reuters.

"Nous avons décidé que s'il y avait un incident, nous essaierions de neutraliser la course, parce que courir vers une ligne d'arrivée indéfinie n'est pas vraiment équitable", a déclaré le coureur australien Jack Haig (Bahrain-Victorious) aux journalistes.

"Nous sommes pris au milieu d'une situation qui ne nous concerne peut-être même pas vraiment. Pour l'instant, nous sommes en quelque sorte les pions d'un très grand jeu d'échecs qui, malheureusement, nous affecte."

Les autorités espagnoles ont annoncé qu'elles déploieraient 1.500 membres des forces de l'ordre supplémentaires pendant le week-end, ajoutant qu'elles cherchaient à trouver un équilibre entre la sécurité de l'événement et le droit des citoyens à manifester.

Le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska s'est dit confiant quant à la possibilité d'atteindre cet équilibre.

"Tout ce que je demande, c'est que l'exercice de ce droit de manifester, tout à fait légitime et, je dirais, actuellement nécessaire, ne perturbe pas la sécurité", a-t-il déclaré aux journalistes.

Selon le ministère, il s'agira du plus important déploiement de forces de sécurité publique à Madrid depuis le sommet de l'Otan qui s'est tenu dans la capitale espagnole en 2022.

(Rédigé par Julien Pretot et Rohith Nair, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christian Eriksen est attendu en Bundesliga
    Christian Eriksen est attendu en Bundesliga
    information fournie par So Foot 10.09.2025 18:44 

    Spoiler : Wolfsburg devient le Wolverhampton danois Christian Eriksen, 33 ans, s’apprête à rejoindre le VfL Wolfsburg, selon les informations du magazine Kicker . Libre depuis son départ de Manchester United cet été, le milieu danois devrait bientôt passer sa visite ... Lire la suite

  • Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:30 

    Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite

  • Olivier Faure (g) et Boris Vallaud, à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Au centre du jeu, le Parti socialiste met la pression sur le nouveau Premier ministre
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite

  • Łukasz Fabiański passe de West Ham à West Ham
    Łukasz Fabiański passe de West Ham à West Ham
    information fournie par So Foot 10.09.2025 18:27 

    Quitter pour mieux se retrouver n’a jamais été aussi vrai. Trois mois après ses adieux face à Ipswich avec West Ham, Łukasz Fabiański a signé à … West Ham . Ce mercredi, les Hammers ont officialisé le retour du gardien polonais pour la saison à venir. En mai dernier, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank