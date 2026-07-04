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Cyclisme-Vingegaard premier maillot jaune du Tour de France, Visma-Lease a bike remporte la 1ère étape
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 20:25

(Actualisé avec déclarations Pogacar §8)

par Vincent Daheron

Le Danois Jonas Vingegaard a parfaitement lancé samedi son Tour de France 2026 en endossant le premier maillot jaune grâce à la victoire de sa formation Visma-Lease a bike sur le contre-la-montre par équipes de la première étape, à Barcelone (Espagne).

La formation néerlandaise a signé le temps de référence (21'47'') devant les équipes Netcompany INEOS (+ 08'') et UAE Team Emirates-XRG (+ 12''). L'Italien Filippo Ganna et le Slovène Tadej Pogacar sont respectivement deuxième et troisième du classement général.

Dans ce format inédit sur le Tour, où le temps de chaque équipe est pris sur le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée, Jonas Vingegaard a été parfaitement lancé par ses coéquipiers Matteo Jorgenson et Davide Piganzoli dans la dernière rampe du parcours de 19,6 km.

Au sommet de la côte du Stade olympique (800 m à 7% de pente moyenne), le Scandinave de 29 ans a signé le meilleur chrono pour offrir la victoire à son équipe et, surtout, endosser de nouveau le maillot jaune trois ans après son deuxième sacre consécutif sur la Grande boucle.

"Le Tour est encore long, bien sûr, mais c'est un départ parfait. Prendre le maillot jaune, après quelques années sans, quelques années difficiles, c'est sympa de vivre ça à nouveau", a-t-il savouré.

"Mes coéquipiers ont fait un travail incroyable aujourd'hui. Ils étaient tellement forts que je n'ai pas eu grand-chose à faire, honnêtement. Ils m'ont juste déposé jusqu'à l'arrivée."

Parmi les autres prétendants à la victoire finale, le quadruple vainqueur du Tour Tadej Pogacar a concédé douze secondes sur son rival danois. Il s'est retrouvé assez vite esseulé, seulement accompagné par le Mexicain Isaac del Toro dans les 2,5 derniers kilomètres du tracé.

"Évidemment, on vise toujours la victoire, mais je pense qu'on a fait un très bon contre-la-montre par équipes. On peut être contents aujourd'hui", a estimé le double vainqueur sortant.

SEIXAS 10E DU GÉNÉRAL

Un peu plus loin au classement, Remco Evenepoel a permis à son équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe de prendre la cinquième place, à 19 secondes du leader. Le Belge, troisième en 2024, a même terminé 16 secondes plus rapidement que son coéquipier Florian Lipowitz, troisième l'an passé.

L'équipe Decathlon CMA CGM a pris la sixième place de l'étape, son jeune prodige français Paul Seixas pointe à 39 secondes de Jonas Vingegaard, à la 10e place du général puisque c'est le chrono individuel de chaque coureur qui est pris en compte pour le classement général.

"Je me sentais bien, je suis content de l'équipe", a réagi Paul Seixas. "On s'attendait à voir des écarts dans ces temps-là, je pense qu'aujourd'hui on a fait un bon chrono."

L'équipe Netcompany INEOS a longtemps cru empocher la mise grâce à Filippo Ganna, malgré les déboires de Kévin Vauquelin. Le Normand de 25 ans, septième l'année dernière, a connu une crevaison lente à sept kilomètres de l'arrivée et a passé la ligne une minute et six secondes après son coéquipier alors qu'il figurait parmi les prétendants légitimes au premier maillot jaune.

"C'était le but que je ne roule pas pour faire vraiment la dernière bosse, qui me correspondait bien. Je pense qu'on a perdu des secondes à cause de ça. C'est dommageable, mais on ne peut rien y faire, c'est le passé", a réagi le Français.

La deuxième étape, dimanche, toujours en Espagne, sera longue de 168,5 km entre Tarragone et Barcelone.

(Reportage de Vincent Daheron à Barcelone, édité par Benjamin Mallet)

Sport
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