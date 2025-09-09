 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cyclisme-Une nouvelle étape de la Vuelta écourtée en raison de manifestants pro-palestiniens
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 19:52

(Actualisé avec déclarations Vingegaard)

La 16e étape du Tour d'Espagne remportée mardi par le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a été jugée à huit kilomètres de l'arrivée initiale en raison de manifestants pro-palestiniens, six jours après une première étape écourtée pour les mêmes raisons.

"En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, l'étape sera arrêtée à 8 kilomètres de l'arrivée initiale. Le vainqueur de l'étape et les temps pour le classement général seront pris à ce moment-là", ont annoncé les organisateurs en cours d'étape.

Mercredi dernier, lors de la 11e étape, les organisateurs avaient décidé de ne désigner aucun vainqueur et de prendre les temps pour le classement général à 3 km de la ligne en raison des perturbations causées par des manifestants pro-palestiniens à l'arrivée à Bilbao.

Depuis le départ de la Vuelta, et particulièrement depuis l'entrée sur le territoire espagnol après quatre premières étapes en Italie et en France, les protestations se multiplient à l'égard de l'équipe Israel-Premier Tech.

Le 27 août, la formation israélienne avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape par des manifestants munis de drapeaux palestiniens tandis que, lors de la 10e étape, certains ont traversé la route et provoqué la chute de l'Italien Simone Petilli (Intermarché-Wanty).

"Déterminée" à poursuivre la Vuelta, l'équipe a annoncé samedi modifier les maillots de ses coureurs en retirant la mention "Israël".

"C'est dommage que cela se soit reproduit", a déclaré le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), toujours leader du classement général avec 48 secondes d'avance sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG). "Tout le monde a le droit de manifester, mais c'est regrettable que cela se passe ici et de cette manière, et que nous ne puissions pas terminer la course. Cela ne devrait pas arriver."

(Rédigé par Trevor Stynes, version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

