Cyclisme/Tour de France-Premier test en haute altitude pour les favoris avec le Tourmalet

par Vincent Daheron

Les favoris du Tour de France vont affronter jeudi leur premier test en haute altitude avec le légendaire col du Tourmalet au programme de la sixième étape, la dernière dans les Pyrénées.

Le peloton parcourra 186,2 km entre Pau (Pyrénées-Atlantiques) et Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées), avec 4.100 mètres de dénivelé positif et cinq ascensions répertoriées, dont la montée finale (18,7 km à 3,7% de pente moyenne). Le sommet du Tourmalet (17,1 km à 7,3%) est, lui, situé à 38 km de l'arrivée.

Malgré un séjour pyrénéen allégé, pour conserver le suspense jusqu'à la dernière semaine dans les Alpes, le Tourmalet reste l'un des cols de légende du Tour de France et un terrain de jeu idéal.

"Je pense que les baroudeurs-grimpeurs vont cocher cette étape parce qu'il y a quand même une chance que les rescapés de l'échappée matinale puissent aller s'imposer à deux pas du majestueux cirque de Gavarnie", estime Jean-Michel Monin, responsable sportif de l'organisation.

"Je pense que les protagonistes du classement général ne vont pas forcément la cocher, mais selon l'écart en haut de l'Aspin (12 km à 6,5%), peut-être que les équipes des leaders vont faire un gros tempo dans le Tourmalet, qui est une grosse montée difficile."

En 2023, le sommet du Tourmalet placé à 47 km de l'arrivée n'avait pas empêché Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) d'attaquer son rival Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), finalement vainqueur en fin de journée à Cauterets-Cambasque (Hautes-Pyrénées).

Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe Decathlon CMA CGM de Paul Seixas, s'attend à une bataille intense parmi les favoris.

"On sait que c'est l'un des cols les plus difficiles du Tour de France. Je n'imagine pas UAE ou Visma ne rien faire dans le Tourmalet", assure-t-il. "Il y a tous les éléments pour une belle bataille entre les favoris du classement général. Je pense que pour 'Pogi' va vouloir tester ses principaux concurrents."

"On est prêts mentalement à affronter ce Tourmalet et ça sera un test vraiment important pour Paul (Seixas)", prévient Julien Jurdie.

Le prodige français de 19 ans est actuellement dixième du classement général pour sa première participation au Tour, à 8'41'' du maillot jaune Torstein Traeen mais à 48 secondes de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

De son côté, le patron de l'équipe UAE Team Emirates-XRG relativise les attentes, à moins qu'il ne cache le jeu de son leader Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour.

"C'est une étape importante, mais je ne pense pas qu'il y aura de grands écarts", dit-il.

(Reportage de Vincent Daheron à Pau, édité par Sophie Louet)