Cyclisme/Tour de France-Pogacar tient sa revanche sur Vingegaard au Lioran

par Vincent Daheron

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a pris sa revanche au Lioran (Cantal), mardi, en remportant la 10e étape du Tour de France sur les lieux de sa dernière défaite face à son grand rival Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

Deux ans plus tôt, lors de la 11e étape de l'édition 2024, le Danois avait décroché sa quatrième et dernière victoire d'étape sur le Tour. D'abord lâché par Tadej Pogacar à près de 30 km de l'arrivée, le leader de la Visma-Lease a bike était revenu dans l'ascension suivante, à moins de 15 km du but, avant de le battre au sprint à la surprise générale.

"Je ne cherche pas une revanche ou quoi que ce soit", disait 'Pogi', dimanche, sans que personne ne soit forcé de le prendre au mot.

Mardi, son équipe UAE Team Emirates-XRG a trahi ses intentions en prenant rapidement le contrôle de la course afin de mettre son leader sur orbite. Celui-ci s'est envolé à près de 16 km de l'arrivée, ne laissant aucune chance à ses rivaux.

Il s'est finalement imposé avec une trentaine de secondes sur ses poursuivants et 44 secondes sur Jonas Vingegaard, septième de l'étape du jour.

Quelques minutes après sa 24e victoire sur le Tour de France, sa troisième cette année, le quadruple vainqueur du Tour a immédiatement fait référence à sa deuxième place en 2024 : "Il y a deux ans, t'étais énervé", a-t-il souri en direction de son patron, Mauro Gianetti.

"On avait visé cette étape depuis un long moment", a-t-il ensuite révélé. "J'avais aussi en tête que, deux ans plus tôt, j'ai fini deuxième ici. Ce n'était pas un mauvais résultat, surtout derrière Jonas (Vingegaard)."

Il n'était d'ailleurs pas le seul à avoir cette journée du 10 juillet 2024 en tête.

"On sait tous que Jonas (Vingegaard) est un grand champion, et être battu par lui n'est pas le pire. Mais aujourd'hui, Tadej (Pogacar) a encore gagné, c'est bon pour le moral", a déclaré Andrej Hauptman, l'un des directeurs sportifs de la formation émiratie.

Ce n'est pas la première fois que le Slovène de 27 ans met un point d'honneur à gagner sur les terres de ses précédents échecs. L'an passé, il avait notamment triomphé à Hautacam (Hautes-Pyrénées) et repris du temps au col de la Loze (Savoie).

Le double champion du monde a surtout creusé encore un peu plus son avance en tête du classement général, avec désormais 3'36'' sur son dauphin Jonas Vingegaard.

Le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike, double vainqueur du Tour, ne s'estime pas encore battu, à 12 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris.

"Mes jambes sont de mieux en mieux, et j'attends avec impatience les plus longues ascensions", a-t-il dit mardi.

Il faudra pour cela attendre samedi, dans le massif des Vosges, lors de la 14e étape.

(Reportage de Vincent Daheron au Lioran)