Cyclisme/Tour de France-Pogacar reprend le maillot jaune à Vingegaard après sa victoire sur la 3e étape

(Actualisé avec détails sur le public)

par Vincent Daheron

Tadej Pogacar n'aura eu besoin que de trois jours pour se parer, déjà, du maillot jaune de leader du Tour de France grâce à sa victoire lundi, aux Angles (Pyrénées-Orientales), sur la troisième étape devant son rival Jonas Vingegaard.

Le coureur de l'équipe UAE Team Emirates-XRG a passé la ligne avec deux secondes d'avance sur le Danois, qu'il dépossède ainsi de la tunique jaune à l'accumulation des places depuis le départ de la Grande boucle puisque les deux coureurs sont classés dans le même temps au classement général.

Deuxième dimanche à Barcelone (Espagne), où il avait offert la victoire à son équipier Isaac del Toro, le Slovène de 27 ans a cette fois-ci levé lui-même les bras au terme d'une étape longue de 195,9 km entre Granollers (Espagne) et Les Angles.

"C'est grâce à Isaac que j'ai eu cette puissance supplémentaire", a réagi Tadej Pogacar au sujet de son coéquipier mexicain. "À la moitié de l'étape, on s'est dit que c'était possible de jouer la victoire d'étape. Je suis très, très content que l'on commence le Tour comme ça."

"Prendre le maillot jaune est un rêve pour un cycliste, à tout âge. À chaque fois que je peux le porter, c'est toujours spécial. Je ne sais pas combien de temps ça va durer."

Huitième du jour à quatre secondes de "Pogi", Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) conserve sa troisième place au général. Il pointe désormais à 23 secondes du maillot jaune.

Le Français Paul Seixas a tenu le rythme des favoris sur cette première étape de montagne (3.850 m de dénivelé positif), terminant quatrième de l'étape.

"C'était mieux qu'hier, je n'ai pas eu de problèmes aujourd'hui. Dans la montée, j'étais plutôt bien, il m'en a manqué un peu pour accrocher les meilleurs", a-t-il réagi. "Quatrième, c'est déjà bien. Je suis content, c'est un bel effort pour bien commencer le Tour. Je suis content de la journée."

Le coureur de Decathlon CMA CGM, âgé de 19 ans, est sixième au classement général, 48 secondes derrière Tadej Pogacar.

Ce dernier avait décidé de mettre ses coéquipiers au travail pour ne laisser aucune marge à l'échappée. D'abord composée de 18 coureurs, celle-ci s'est réduite progressivement jusqu'à ce qu'un duo tricolore formé d'Alex Baudin (EF Education-EasyPost) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) se détache à 34 km de l'arrivée, au début de l'ascension du col du Calvaire (11,4 km à 4,1% de pente moyenne).

Alex Baudin, récent vainqueur d'une étape sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, a finalement été le dernier à se faire reprendre, à 11 km de la ligne.

Tadej Pogacar a été emmené par Isaac del Toro avant de lancer son offensive dans les 200 derniers mètres de la rampe finale (1,7 km à 6,5%) pour aller cueillir la 122e victoire de sa carrière, la 22e sur le Tour de France.

Cette journée était marquée par l'interdiction du public sur la partie française du tracé en raison de l'incendie sévissant à environ 70 km de l'arrivée.

Bien loin des foules habituelles sur les routes du Tour, quelques spectateurs étaient quand même présents au bord des routes, principalement dans les villages traversés sur les 40 derniers kilomètres.

La quatrième étape, mardi, partira de Carcassonne (Aude) pour rallier Foix (Ariège) sur un parcours accidenté de 181,9 km.

(Reportage de Vincent Daheron aux Angles, édité par Benoit Van Overstraeten)