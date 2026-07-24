Cyclisme/Tour de France-Pogacar conquiert l'Alpe d'Huez et se rapproche d'un 5e sacre

Tour de France

par Vincent Daheron

Tadej Pogacar a mis l'Alpe d'Huez (Isère) à ‌ses pieds en y remportant vendredi la 19e étape du Tour de France, assommant encore un peu plus cette 113e édition à deux jours de ​l'arrivée à Paris.

Le quadruple vainqueur du Tour a rectifié une anomalie pour l'un des plus grands palmarès de l'Histoire, celle de n'avoir encore jamais gagné sur l'une des ascensions mythiques du cyclisme mondial.

Le Slovène de 27 ans a signé dans la station iséroise son cinquième succès dans ce Tour, la ​26e de sa carrière sur la Grande boucle, et compte désormais sept minutes et 11 secondes d'avance au général sur son dauphin Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe).

"C'est vraiment génial de gagner ici. C'était une ​folle ambiance tout au long de la montée. Dans le premier kilomètre, je ⁠savais que j'avais de bonnes jambes et que peu de gars seraient capables de me suivre", a-t-il réagi après son succès. "J'ai dû ‌me battre contre de super bons coureurs mais ils jouaient un peu les uns avec les autres."

Le maillot jaune a conquis son succès en accélérant à 12,5 km du sommet, sans même se lever de sa selle. Alors qu'il ​comptait environ trois minutes et 20 secondes de retard sur ‌l'échappée au pied de la dernière ascension (13,8 km à 8,1% de pente moyenne), il a grignoté son ⁠débours au fil des 21 virages dans une chaude ambiance qui n'a toutefois pas provoqué de débordements.

Relayé un temps par son coéquipier Adam Yates, présent dans l'échappée matinale, "Pogi" a également profité de la mésentente entre les trois derniers rescapés du groupe de tête : l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), l'Américain Sepp Kuss (Visma-Lease a ⁠bike) et le Français Lenny ‌Martinez (Bahrain-Victorious).

Ce dernier n'a jamais véritablement collaboré avec le vainqueur de l'étape de jeudi et le lauréat de la Vuelta 2023 ⁠alors qu'il semblait pourtant en jambes puisqu'il a répondu à chaque attaque, hormis la dernière de Richard Carapaz.

Le champion olympique 2021 a été finalement ‌repris à 1,7 km de l'arrivée par Tadej Pogacar, avec Lenny Martinez dans la roue.

"DANS LE JEU POUR LE PODIUM"

Le maillot ⁠jaune a lancé une première offensive 200 m plus loin, en vain, avant de réussir à décramponner ⁠ses adversaires après la flamme rouge. Il ‌a passé la ligne avec six secondes d'avance sur Lenny Martinez, neuf sur Richard Carapaz et près de 2'30'' sur ses poursuivants au général ​au terme des 127,9 km au départ de Gap (Hautes-Alpes).

Grâce à sa deuxième place, le ‌meilleur résultat d'un coureur français sur ce Tour, Lenny Martinez grimpe de deux rangs au classement général pour s'emparer de la cinquième place (+ 13'00'').

Dans la lutte pour le podium, ​Remco Evenepoel, deuxième, et Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), troisième (+ 9'42''), ont conforté leur position. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a concédé quatre secondes sur le Mexicain, et pointe à 24 secondes du podium au général.

"C'était terrible, c'était éprouvant. Le public était en délire, j'ai encore des acouphènes. C'était magique ⁠mais en même temps, c'était peut-être l'une des journées les plus dures de ma vie sur un vélo", a conté le Français de 19 ans, neuvième du jour.

"J'ai limité la casse. À la fin, je n'avais pas les jambes que j'espérais, mais ça reste quand même une belle performance. Je suis toujours dans le jeu pour le podium."

La 20e et avant-dernière étape, samedi, sera certainement la plus difficile de cette édition : 170,9 km au départ du Bourg-d'Oisans (Isère) avec 5.450 m de dénivelé positif et quatre ascensions répertoriées, dont trois hors catégories, pour une nouvelle arrivée à l'Alpe d'Huez.

(Reportage de Vincent ​Daheron à l'Alpe d'Huez, édité par Sophie Louet)