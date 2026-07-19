Cyclisme/Tour de France-Le Belge Merlier, vainqueur de trois étapes, abandonne

Tour de France
par Vincent Daheron
Le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step), vainqueur de trois étapes sur la 113e édition du Tour de France, a abandonné la course dimanche lors de la 15e étape entre Champagnole (Jura) et le plateau de Solaison (Haute-Savoie).
Le sprinteur de 33 ans avait remporté trois des cinq sprints massifs depuis le départ du Tour : à Bordeaux (Gironde), Bergerac (Dordogne) et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), jeudi, lors de la dernière journée promise aux coureurs les plus rapides du peloton.
Il a ainsi porté à six son total de victoires sur la Grande boucle.
(Reportage de Vincent Daheron à Vougy)
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