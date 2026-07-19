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Cyclisme/Tour de France-Le Belge Merlier, vainqueur de trois étapes, abandonne
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 19:53

Tour de France

Tour de France

par Vincent ‌Daheron

​Le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step), vainqueur de trois ​étapes sur la 113e ​édition du Tour ⁠de France, a ‌abandonné la course dimanche lors de la ​15e ‌étape entre Champagnole (Jura) et ⁠le plateau de Solaison (Haute-Savoie).

Le sprinteur de 33 ⁠ans avait ‌remporté trois des ⁠cinq sprints massifs ‌depuis le départ ⁠du Tour : à Bordeaux (Gironde), ⁠Bergerac (Dordogne) ‌et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), jeudi, lors ​de ‌la dernière journée promise aux coureurs les ​plus rapides du peloton.

Il a ⁠ainsi porté à six son total de victoires sur la Grande boucle.

(Reportage de Vincent Daheron à ​Vougy)

Sport
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