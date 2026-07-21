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Cyclisme/Tour de France-L'ensemble du peloton a fait l'objet de contrôles antidopage
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 22:42

(Actualisé avec communiqué ITA, contrôle nocturne Mohoric)

par Vincent Daheron

Tous les coureurs encore en lice sur le Tour de France 2026 ont subi lundi un contrôle sanguin antidopage dans le cadre d'une vaste opération de tests liés au passeport biologique de l'athlète, a déclaré mardi l'Agence internationale de contrôles (ITA), confirmant une information du journal Libération.

"Cette opération vient compléter les contrôles pré-compétition habituels effectués sur l'ensemble des coureurs dans les jours précédant le Grand départ, ainsi que tout test déjà réalisé depuis le début de la course", a dit l'ITA.

"Le prélèvement d'échantillons sanguins supplémentaires permet à l'ITA d'évaluer les variations de marqueurs hématologiques pertinents et de renforcer le suivi longitudinal du profil individuel de chaque coureur", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Introduit dans le cyclisme en 2008, le passeport biologique permet le suivi au fil du temps de variables biologiques révélant les effets du dopage.

Ces contrôles ont été réalisés avant 23h00, selon toutes les équipes interrogées par Reuters, un horaire assez ordinaire, contrairement à ceux auxquels ont été soumis Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) et Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) dans la nuit de samedi à dimanche.

Matej Mohoric, coureur slovène de l'équipe Bahrain-Victorious, a révélé mardi aux médias de son pays qu'il avait également été soumis à un contrôle antidopage à 05h00 au cours de ce Tour de France, sans préciser la date de ce contrôle.

Les contrôles nocturnes réalisés sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, respectivement à 05h00 et 02h00, ont suscité de nombreuses réactions dans le peloton.

Le syndicat international des coureurs (CPA, Cyclistes professionnels associés) a déclarélundi que "les contrôles nocturnes soulèvent des questions quant à leur pertinence : interrompre leur repos au coeur de la nuit pour des contrôles mérite aujourd'hui une réflexion sérieuse".

"Il est évident que cette pratique entrave la récupération des athlètes (...) et est en contradiction avec les objectifs recherchés", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le patron de l'équipe EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, a défendu ces contrôles nocturnes.

"Les contrôles à 2 heures du matin sont l'un des moyens les plus efficaces pour empêcher le microdosage de peptides (EPO, hGH) et de testostérone", a-t-il écrit sur le réseau social X. "Si l'UCI nous avait testés à deux heures du matin en 2001, nous aurions tous été suspendus et cela aurait évité au cyclisme 25 ans de scandales."

Jonathan Vaughters fut coéquipier de l'Américain Lance Armstrong au sein de l'équipe US Postal. Il avait reconnu en 2012 s'être dopé pendant sa carrière de coureur et s'est depuis imposé comme l'un des défenseurs d'un cyclisme propre.

(Reportage de Vincent Daheron à Thonon-les-Bains, édité par Jean Terzian)

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