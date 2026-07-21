Cyclisme/Tour de France-L'Allemand Lipowitz, 5e du général, abandonne après une chute

(Actualisé avec diagnostic)

par Vincent Daheron

THONON-LES-BAINS, Haute-Savoie, 21 juillet (Reuters) - L 'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), cinquième du classement général du Tour de France mardi matin, a abandonné après une chute lors du contre-la-montre de la 16e étape long de 26,1 km entre Évian-les-Bains (Haute-Savoie) et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Le troisième du dernier Tour de France, âgé de 25 ans, a chuté dans un virage à droite à un peu plus de six kilomètres de la fin du parcours. Il a mis du temps à se relever, avant d'être pris en charge en se tenant l'épaule.

Il souffre d'un "traumatisme de la clavicule droite", a déclaré l'organisateur dans un communiqué.

"C'était un un peu technique, mais c'était juste un virage. Parfois, quand vous foncez, vous manquez un virage. Je ne crois pas que beaucoup de coureurs aient chuté ici", a estimé son directeur sportif Patxi Vila.

Florian Lipowitz était encore à 50 secondes du podium après deux semaines de course. Deux jours plus tôt, le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) avait aussi abandonné, victime d'une fracture de la clavicule droite après une chute.

"Je suis triste de le voir quitter le Tour", a déclaré en conférence de presse le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), qui a avoué avoir "presque chuté" dans le même virage.

(Reportage de Vincent Daheron à Thonon-les-Bains, édité par Zhifan Liu)