Cyclisme/Tour de France Femmes-Lorena Wiebes fait coup double et remporte la 2e étape

(Actualisé avec déclarations)

La cycliste néerlandaise Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) a remporté dimanche à Genève, en Suisse, la deuxième étape du Tour de France Femmes à l'arrivée d'un sprint massif.

Maillot jaune sur le dos, la Néerlandaise a encore une fois pris le meilleur sur ses rivales, au lendemain de sa victoire samedi lors de l'ouverture de l'édition 2026.

Les 153 coureuses se sont élancées d'Aigle en Suisse, siège de l'Union cycliste internationale (UCI) pour rejoindre Genève lors d'une étape de 147,9 km promise à la meilleure sprinteuse au monde, Lorena Wiebes.

Si la leader du classement général a gagné facilement sur la ligne d'arrivée, son équipe s'est employée pour revenir sur Riejanne Markus (Lidl-Trek), seule en tête pendant une quarantaine de kilomètres et qui comptait encore 5 secondes d'avance sur le peloton sous la flamme rouge, au dernier kilomètre.

Mais Team SD Worx-Protime, sous l'impulsion d'une Lotte Kopecky impressionnante, a pu réduire l'écart, laissant tout le soin à sa sprinteuse de finir le travail.

"Encore une fois, notre équipe a travaillé super dur, toutes les filles ont fait la poursuite à fond dans le final, c'est encore plus beau", a déclaré la vainqueure à l'arrivée.

"A 1,8 km de l'arrivée, Lotte (Kopecky) a fait un énorme travail et après je savais que c'était à moi de trouver la solution. A 200-250 mètres, j'ai senti qu'il fallait y aller et j'ai débordé."

Principale favorite à la victoire d'étape, Lorena Wiebes a confirmé son statut de reine du sprint, se débrouillant seule dans un sprint massif pour finir avec plusieurs vélos d'avance sur Elisa Balsamo (Lidl-Trek)et Marianne Vos (Visma-Lease a Bike).

Grâce au jeu des bonifications, elle conforte son avance au classement général et compte 14 secondes d'avance sur Kim Le CourtPienaar (AG InsuranceSoudal) et 16 secondes sur Demi Vollering (FDJ UnitedSuez).

DÉCEPTION POUR MARKUS

Rattrapée in extremis dans les derniers hectomètres de la course, Riejanne Markus pourra se consoler avec le prix de la combativité.

"On voulait être de la partie, on savait que les sprinteuses voulaient vraiment cette étape car elle leur correspondait sur le papier. Je n'étais pas loin, donc forcément j'étais un peu déçue à la fin", a-t-elle reconnu.

Lorena Wiebes conserve par ailleurs le maillot vert de meilleure sprinteuse, tandis que l'Espagnole Paula Blasi (UAE Team L'IMAD) garde celui de meilleure jeune.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour la détentrice du maillot de meilleure grimpeuse Océane Mahé (Ma Petite Entreprise), à l'avant samedi mais rapidement lâchée par le peloton avant de revenir à 80 km de l'arrivée.

"J'avais pas forcément récupéré d'hier, l'idée était de marquer des points mais je suis contente de garder le maillot", a déclaré la championne de France espoirs en 2023, qui participe à son premier Tour de France.

Elle espère conserver son bien lundi lors d'une étape accidentée avec plusieurs difficultés à gravir.

"Demain est un autre jour, on sait que sur le Tour il y a des jours avec et des jours sans. J'espère que demain ce sera avec parce qu'il y a un gros programme. Dès le début de l'étape il y a déjà 10 points à aller marquer", fait-elle remarquer.

Lundi, les coureuses partiront de Genève pour arriver en France à Poligny (Jura) à l'occasion d'une étape qui devrait profiter aux baroudeuses et pourrait donner du fil à retordre à Lorena Wiebes.

(Reportage par Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)