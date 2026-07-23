Cyclisme/Tour de France-Carapaz récompensé sur la 18e étape, statu quo chez les favoris

(Actualisé tout du long, avec déclarations)

par Vincent Daheron

La pugnacité de Richard Carapaz lors de cette 113e édition du Tour de France (EF Education-EasyPost) a enfin été récompensée, jeudi, avec une victoire lors de la 18e étape à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes), au cours de laquelle aucun favori du classement général n'a attaqué.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot jaune.

Particulièrement entreprenant depuis le départ de Barcelone (Espagne) au début du mois, l'Equatorien de 33 ans s'est imposé en solitaire pour signer son deuxième succès sur la Grande boucle, deux ans après celui obtenu à Superdévoluy (Hautes-Alpes).

Richard Carapaz, vainqueur du Giro 2019, a faussé compagnie à ses derniers compagnons d'échappée à 3,4 km du sommet. Il n'a jamais été revu, s'imposant avec 45 secondes d'avance sur le Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula), deuxième comme mercredi à Voiron, et l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike).

Le Français Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), à la bagarre tout au long de la journée pour le maillot à pois de meilleur grimpeur, a terminé quatrième de l'étape.

Troisième aux Angles (Pyrénées-Orientales), huitième au Markstein (Haut-Rhin) et à l'attaque au Lioran (Cantal, 11e), Richard Carapaz a cette fois-ci réussi à concrétiser.

"C'est une journée spéciale pour moi. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est de savoir que j’ai travaillé dur et que ça a été récompensé", savourait-il. "On avait essayé plusieurs fois et on n'avait pas réussi."

ABANDON DE MCNULTY

Richard Carapaz a souvent couru en réaction au fil des 185,2 km au départ de Voiron (Isère). Passé pas loin de la catastrophe à Lans-en-Vercors (Isère) lorsqu'un spectateur imprudent a failli provoquer sa chute, le champion olympique 2021 ne figurait pas dans l'échappée initiale qui s'est constituée dans la côte d'Engins (11,4 km à 5,4% de pente moyenne).

Dans la côte de Monteynard (9,7 km à 5%), Richard Carapaz est rentré avec Valentin Paret-Peintre, Mauro Schmid et Raul Garcia Pierna (Movistar) sur le groupe de tête dans lequel figuraient Matteo Jorgenson et Tobias Johannessen.

Il a encore eu besoin d'un contre, avec "VPP" dans la roue, pour rejoindre les quatre premiers nommés qui s'étaient échappés à plus de 45 km de l'arrivée.

Après deux offensives de Matteo Jorgenson, Richard Carapaz a finalement été le plus tranchant dans l'ascension vers Orcières-Merlette (7,1 km à 6,7%). Sa première attaque à 4 km de l'arrivée a fait mal, sa deuxième 600 m plus loin a été décisive.

Prévu initialement sur le Giro, le troisième du Tour de France 2021 avait dû déclarer forfait en raison d'une opération du périnée début avril avant de se projeter sur la Grande boucle.

La journée a également été marquée par les souffrances de certains coéquipiers de Tadej Pogacar. Après Adam Yates, malade et arrivé à plus de 26 minutes du vainqueur mercredi, Brandon McNulty a abandonné. L'Américain a été lâché dès les premières pentes de la côte pourtant roulante d'Engins, tout comme Tim Wellens et Florian Vermeersch.

Le peloton va désormais affronter deux terribles journées dans les Alpes avec, vendredi, une étape de 127,9 km entre Gap (Hautes-Alpes) et l'Alpe d'Huez (Isère).

(Reportage de Vincent Daheron à Orcières-Merlette)