Cyclisme-Pogacar, vainqueur de la 10e étape, assomme encore un peu plus le Tour de France

(Actualisé avec déclarations)

par Vincent Daheron

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a assommé encore un peu plus la 113e édition du Tour de France en remportant mardi la 10e étape, au Lioran (Cantal), son troisième succès depuis le départ de Barcelone (Espagne).

Le maillot jaune s'est envolé vers sa 24e victoire sur le Tour de France en attaquant à 16 km de l'arrivée, dans le col de Pertus (4,4 km à 8,5%).

Il a rapidement dépassé Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) pour aller s'imposer en solitaire, avec 32 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrophe) et 34'' sur le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

"Aujourd'hui était un jour incroyable. L'équipe a fait un super travail", a réagi Tadej Pogacar. "Dans le final, je ne savais pas si j'allais gagner avant le dernier kilomètre. Le Tour est parfait jusqu'ici pour moi."

Le quadruple vainqueur du Tour creuse son avance en tête du classement général, puisqu'il compte désormais 3'36'' sur son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), tandis que Remco Evenepoel a dépossédé Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) de la troisième place au général (+ 4'06'').

Paul Seixas grimpe d'une place, au cinquième rang, à 4'35'' du maillot jaune.

Le dénouement ne semblait faire aucun doute quand l'équipe UAE Team Emirates-XRG s'est portée en tête de peloton pour cadenasser la course et laisser les échappés à portée de tir de son leader slovène.

C'était d'autant plus compliqué pour les fuyards qu'ils ont bataillé pendant la première heure, avalée à la vitesse folle de plus de 50 km/h, pour s'extirper du peloton.

Au fil des sept difficultés répertoriées, le groupe de 31 s'est réduit à peau de chagrin. L'Espagnol Javier Romo (Movistar) était déjà le dernier rescapé de l'échappée initiale, à 55 km de l'arrivée, avant d'être repris 17 km plus loin au pied du Puy Mary - Pas de Peyrol (7,8 km à 6%).

MOMENT DE FLOTTEMENT

Mais le plan émirati a toutefois vécu quelques soubresauts, probablement en raison de la méforme du Mexicain Isaac del Toro, troisième du général mardi matin.

Richard Carapaz a d'abord tenté de jouer sa carte dans le Puy Mary - Pas de Peyrol. Son attaque tranchante lui a rapidement permis de créer un écart d'une trentaine de secondes, qu'il a doublé dans la descente.

Après un moment de flottement dans le groupe des favoris, lorsque les formations Decathlon CMA CGM de Paul Seixas puis Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard ont imprimé leur rythme, Tadej Pogacar a mis fin aux espoirs de Richard Carapaz.

Il s'est dressé sur ses pédales à près de 16 km de l'arrivée, reprenant les quelque 50 secondes qui le séparaient de l'Équatorien en un peu plus d'un kilomètre, juste avant le sommet du col de Pertus.

Contrairement à 2024, la dernière fois que le Tour de France faisait étape au Lioran, 'Pogi' n'a pas vu Jonas Vingegaard le reprendre puis le battre au sprint. Ce qui n'est plus arrivé depuis.

Il a, cette fois-ci, filé seul jusqu'à la ligne d'arrivée. Il reste encore 12 jours de course mais Tadej Pogacar semble déjà foncer vers un cinquième sacre sur le Tour de France.

Pour le suspense, il faut surtout se tourner vers la course au podium. Isaac del Toro a craqué et cédé son maillot blanc de meilleur jeune à Juan Ayuso (Lidl-Trek), quatrième du général.

Paul Seixas a signé à 19 ans son premier podium sur une étape du Tour de France. "C'était une journée extrêmement dure", a dit le jeune grimpeur. "Et d'aller chercher cette troisième place dans une journée des plus costauds du Tour, c'est super."

(Reportage de Vincent Daheron)